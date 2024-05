Gala Mateusza Borka w Nowym Jorku KARTA WALK. Sulęcki – Montgomery 31.05/1.06.2024 – kolejność walk

Mateusz Borek rozpoczyna międzynarodową ekspansję. MB Promotions zawita do Stanów Zjednoczonych, gdzie na Queens w Nowym Jorku odbędzie się gala jego autorstwa z udziałem czołowych polskich pięściarzy. W ringu zaprezentuje się aż czterech Biało-czerwonych! Wśród nich znajdą się m.in. Maciej „Striczu” Sulęcki czy niepokonany Kamil Łaszczyk.

Gala Mateusza Borka w Nowym Jorku to znakomita okazja do zaprezentowania się nie tylko przed Polonią w Stanach Zjednoczonych, ale także przed lokalnymi fanami sportu. „Striczu” wraca do USA po roku przerwy. Będzie to jego dziewiąty pojedynek za Oceanem. Jego rywalem będzie 38-letni Rowdy Legend Montgomery, który stoczył siedemnaście zawodowych pojedynków. Wygrywał 11 razy, w tym 8 przed czasem.

Gala Mateusza Borka w Nowym Jorku KARTA WALK, KOLEJNOŚĆ POJEDYNKÓW

W ringu zaprezentuje się także niepokonany Kamil Łaszczyk, który wraca do boksu po niemal dwóch latach przerwy. W sierpniu 2022 roku we wrocławskim studiu ATM pokonał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie Kevina Leonela Acevedo. Teraz jego rywalem będzie pochodzący z Dominikany Yohan Vasquez, który z 25 wygranych walk aż 20 kończył przed czasem.

Między liny wejdą także mniej doświadczeni Polacy, Przemysław Runowski i Piotr Łącz. Jak prezentuje się pełna karta walk gali w Nowym Jorku?

Karta walk gali MB Promotions w Nowym Jorku: