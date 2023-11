GROMDA 15 KARTA WALK Gala GROMDA 15 KTO WALCZY? GROMDA 15 Lista walk gala walk na gołe pięści GROMDA 15 KOLEJNOŚĆ walk

GROMDA 15 KARTA WALK Gala GROMDA 15 LISTA WALK

GROMDA 15 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Po wielu miesiącach oczekiwania fani w końcu zobaczą w akcji Popka, popularnego rapera, który ma za sobą kilka walk w KSW, a później pokazywał się na galach FAME czy Prime Show MMA. Długo leczył on kontuzję, ale teraz ma być gotowy do walki i zmierzy się z Maximem "Orsu Corsu" Bellamym. – Wiem, że jest znanym raperem, bo słuchałem wielu jego piosenek. Wiem też, że walczył w MMA dla KSW i FAME MMA, a to oznacza, że jest doświadczony i nie będzie bał się dać wojny w piątek w ringu – mówił nam o swoim rywalu Francuz, który ma duże doświadczenie w walkach na gołe pięści.

GROMDA 15 KTO WALCZY? gala walk na gołe pięści GROMDA 15 KOLEJNOŚĆ walk

Fani walk na gołe pięści zobaczą w ringu także tak dobrze znane i lubiane gwiazdy jak „Balboa” czy „Capo”, a w turnieju jak zwykle będziemy mogli zobaczyć kilka nowych twarzy. Najwięcej emocji budzić będzie jednak walka o pas mistrzowski GROMDY. Łukasz „Goat” Parobiec będzie chciał odebrać go mistrzowi Mateuszowi „Don Diego” Kubiszynowi. – Zdecydowanie to trener przykłada do strategii największą uwagę. Ja podchodzę do tego tak, jak Mike Tyson, który zawsze powtarzał, że po pierwszym dobrym ciosie planu już nie ma. Moje podejście jest takie, że pas będzie mój! – mówił Parobiec w rozmowie z „Super Expressem”.

GROMDA 15 Karta walk:

Walka Wieczoru:

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn vs. Łukasz "Goat" Parobiec - walka o pas mistrzowski

Turniej GROMDA 15:

Ćwierćfinały:

Dominik "Golcuś" Owsiany vs Dorian "Dorian" Darch

Artur "Bicek" Kubiak vs Rafał "Tata" Stasiak

Jakub "Joker" Szmajda vs Ghost

Krzysztof "Rambo" Waczyński vs Damian "Wilku" Wilczyński

Superfighty:

Paweł "Popek" Mikołajuw vs Maxime "Orsu Corsu" Bellamy

Bartłomiej "Balboa" Domalik vs Simon „Savage” Henriksen

Paweł „Gorilla” Werszynin vs Rafał „Siwollo” Tęcza

Piotr "Capo" Półchłopek vs Jakub "Słomka" Słomka

Machine Gun vs Artur "Arczi" Chmielewski

Mariusz "Mario" Kruczek vs Racing Bull