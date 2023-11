GROMDA 15 KIEDY o której godzinie GROMDA 15? Gala GROMDA 15 DATA, GODZINA dzisiaj

Wbiło nas w fotel po tym, kto wyzwał Tomasza Adamka do walki. Sensacja to mało powiedziane. Krew lałaby się strumieniami

Już po raz piętnasty GROMDA zapewni fanom sportów walki krwawy piątek! Brutalne walki na gołe pięści cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a tak mocnej gali GROMDY chyba jeszcze nie było. W walce wieczoru "Don Diego" po raz pierwszy stanie do obrony tytułu wywalczonego w turnieju mistrzów. W finale po wyniszczającym starciu pokonał "Balboę", a teraz czeka go starcie z prawdziwym weteranem GROMDY - "GOAT'em". Ci dwaj zawodnicy stali się już ikonami federacji, a w piątek staną naprzeciwko siebie w ringu. Wcześniej pojawi się w nim m.in. wspomniany "Balboa", który wróci po bolesnej porażce z "Don Diego" i spróbuje zanotować kolejne zwycięstwo. Tym razem na jego drodze stanie "Savage", który błysnął na gali GROMDA 12. To jednak nie koniec hitów!

GROMDA 15 będzie też miejscem długo oczekiwanego debiutu "Popka". Popularny raper i freak fighter od pewnego czasu związał się z tą federacją, a piętnasta gala skusiła go, by się sprawdzić. Od razu czeka go arcytrudne wyzwanie, bo jego przeciwnikiem będzie niepokonany "Orsu Corsu" z Francji, który ma na koncie mistrzostwo świata w walkach na gołe pięści! Trzeba przyznać, że "Popek" od razu rzucił się na głęboką wodę, a na jego walkę czekają tysiące kibiców. - Zaczynałem od walk chuliganów w lesie i odniosłem tam wiele zwycięstw. Potem było King of The Streets i dwa zwycięstwa, mam też na koncie tytuł mistrza świata wagi super półśredniej w organizacji BKB - przedstawia się sam "Orsu Corsu".

Gala GROMDA 15 odbędzie się w piątek, 1 grudnia, o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna wyłącznie po zakupie usługi pay-per-view. Jest ona dostępna na stronie gromda.tv. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia piętnastego krwawego piątku razem z nami!