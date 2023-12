GROMDA 15 TV TRANSMISJA NA ŻYWO. GROMDA 15 PPV gdzie oglądać galę GROMDA 15? Jak wykupić PPV koszt, cena PPV GROMDA 15

GROMDA 15 TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać galę GROMDA 15

GROMDA nabiera tempa z gali na galę, co najlepiej widać po karcie walk najbliższej GROMDY 15. W Pionkach zaprezentują się największe gwiazdy federacji, a w walce wieczoru na szali stanie tytuł mistrzowski należący do Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. Mistrz GROMDY i gwiazdor freak fightów po raz pierwszy będzie bronił tytułu, a jego rywalem będzie prawdziwy weteran walk na gołe pięści - Łukasz "GOAT" Parobiec. Ich starcie zapowiada się pasjonująco, ale już wcześniej w ringu będzie co oglądać. Jednym z głównych momentów gali będzie debiut "Popka" - znanego rapera i byłego zawodnika m.in. KSW oraz FAME MMA. Pierwszy raz wystąpi on w formule na gołe pięści i od razu zmierzy się z niepokonanym "Orsu Corsu".

GROMDA 15 PPV. Jak wykupić PPV koszt, cena PPV GROMDA 15

- Zaczynałem od walk chuliganów w lesie i odniosłem tam wiele zwycięstw. Potem było King of The Streets i dwa zwycięstwa, mam też na koncie tytuł mistrza świata wagi super półśredniej w organizacji BKB. Stoczyłem też jedną zawodową walkę w MMA - przedstawia się sam "Orsu Corsu" w rozmowie z "Super Expressem". Czy "Popek" poradzi sobie z groźnym rywalem? Na własne oczy można przekonać się jedynie po zakupie usługi pay-par-view. Dzięki temu dostępowi obejrzysz całą galę GROMDA 15, na której nie zabraknie mocnego starcia "Balboa" vs "Savage" i tradycyjnego ośmioosobowego turnieju.

Gala GROMDA 15 odbędzie się w piątek, 1 grudnia, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV nie będzie dostępna. Jedyną szansą, aby obejrzeć GROMDĘ 15, jest zakup PPV. Możesz go dokonać na stronie gromda.tv. Wystarczy kliknąć TUTAJ! Koszt usługi PPV zaczyna się od 34,99 zł. Dostępne są też bardziej rozbudowane pakiety, które kosztują 39,99 i 44,99 zł. W przypadku braku możliwości zakupu PPV zachęcamy do śledzenia darmowej relacji NA ŻYWO. Przeprowadzi ją portal sport.se.pl!