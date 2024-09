GROMDA 18 RELACJA NA ŻYWO: WYNIKI krwawej bitki na gołe pięści 6.09.2024 live

Tomasz Adamek zwrócił się do Julii Szeremety. Radzi jej wyjazd z Polski. I w dodatku namawia ją do kontrowersyjnego ruchu!

Przed nami kolejna już gala organizacji GROMDA, tym razem z numerem 18. Ostatnie wydarzenie, podczas którego zawodnicy walczyli na gołe pięści odbyło się jeszcze przed wakacjami, w pierwszych dniach czerwca. Po ponad trzech miesiącach czekania, fani organizacji GROMDA znów mogą zacierać ręce na emocjonujące pojedynki, których na karcie walk nie zabrakło. Standardowo dla gal GROMDY, ósemka zawodników zmierzy się w turnieju, co jest kwintesencją wydarzeń organizowanych przez federację. Pomiędzy kolejnymi starciami, włodarze GROMDY przygotowali całą masę superfightów, z walką Łukasz "Goat" Parobiec vs Marcin "Wasyl" Wasilewski na czele. To jednak nie koniec, bo w walce wieczoru zmierzą się Sebastian "Scarface" Skiermański vs Jakub "Joker'' Szmajda, a ich spotkanie face 2 face podczas ceremonii losowania bez dwóch zdań przeszło do historii, bowiem żaden nie miał ochoty spojrzeć rywalowi w oczy, a pomiędzy zawodnikami iskrzy niemiłosiernie. Joker i Sracface są ze sobą skonfliktowani.

GROMDA 18 karta walk:

Walka wieczoru:

Sebastian "Scarface" Skiermański vs Jakub "Joker'' Szmajda

Turniej:

Damian "Raging Bull" Gójski vs Daniel "Japa" Utkowski

Artur "Arczi" Chmielewski vs Damian "Goliat" Czer

Daniel "Piasek" Piaskowski vs Łukasz "Ruszki" Ruszkiewicz

Dawid "Stolara" Stolarski vs Paweł "Lisek" Liszewski

Super-fight:

Łukasz "Goat" Parobiec vs Marcin "Wasyl" Wasilewski

Liam "English Wilf" Wilson vs Maciej "Luta" Grzegorzewski

Damian "Spejson"" Waluch vs Artur "Bicek" Kubiak

Kamil "Wiking" Janik vs Skalpel

Krzysztof "Krzychu" Warekso vs Damian "Kiwi" Kiwior

Na żywo GROMDA 18 Witamy w relacji na żywo z gali GROMDA 18. Początek walk na gołe pięści o godzinie 20:00. Zapraszamy!

