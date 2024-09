Julia Szeremeta otrzyma samochód i pieniądze! Kolejne nagrody dla wicemistrzyni olimpijskiej

Julia Szeremeta niespodziewanie dotarła do finału w rywalizacji bokserskiej w kategorii do 57 kilogramów na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Raczej mało kto stawiał na medal 21-letniej Polki, a tym bardziej, że stanie ona przed szansą sięgnięcia nawet po złoto. To ostatnie niestety się nie udało, ponieważ Lin Yu-Ting okazała się znacznie lepsza, jednak i tak wicemistrzostwo olimpijskie to wielkie osiągnięcie. Teraz Julia Szeremeta ma za sobą tygodnie pełne najróżniejszych spotkań i oficjalnych wydarzeń – brała m.in.. udział spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie wraz z innymi medalistami otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pamiętajmy, że srebro olimpijskie oznaczało dla Julii Szeremety nie tylko wielki prestiż i odznaczenia, ale też i sowite nagrody. Okazuje się, że Szeremeta otrzyma nie tylko mieszkanie czy 200 tys. złotych z PKOl, ale też samochód i kolejne 100 tys. złotych.

Julia Szeremeta otrzyma kolejne nagrody!

Jak informuje „Fakt”, Julia Szeremeta ma pojawić się w nadchodzący weekend na Forum Polskiego Boksu. To właśnie na tym wydarzeniu 21-latka ma otrzymać od Polskiego Związku Bokserskiego wspomniane nagrody, którymi będzie dodatkowe 100 tysięcy złotych oraz samochód marki Suzuki, jednak jego modelu ani wartości nie podano. – Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w najbliższą sobotę podczas Forum Polskiego Boksu w Kielcach – powiedział Maciej Damel, wiceprezes PZB, w rozmowie z „Faktem”. Co ciekawe dzień wcześniej fani będą mogli spotkać się ze swoją ulubienicą. – Julia będzie do dyspozycji w piątek 27 września o 15.30 na terenie Targów Kielce – dodał Damel.