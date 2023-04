Krwawo masakrował twarze rywali. "Francuski Wiking" dołącza do GROMDY!

Kolejni zawodnicy spoza granic Polski dostają swoje szanse do walki na GROMDZIE. Krwawe walki na gołe pięści powrócą pod koniec maja. Do małego ringu GROMDY wejdzie "Francuski Wiking". To uznany wojownik walk na gołe pięści, który walczył dla ulicznej federacji King of the Streets, ale także mistrz BFBA.

- Najeźdźca z północy. FRENCH VIKING wchodzi do gry! Niepokonany uliczny wojownik King of the Streets, europejski mistrz walk na gołe pięści oraz furiacki zakapior francuskich alejek. Szykuje się więc mocna solówka o sukcesję na europejskiej dzielnicy - czytamy w opisie najnowszego zawodnika zakontraktowanego przez GROMDĘ, który krwawo rozprawiał się z rywalami, co doskonale widać po ujęciu z walki z "Angielskim Wikingiem".

Kiedy gala GROMDA 13? Kto będzie walczył?

Gala GROMDA 13 to wielki finał turnieju o pas mistrzowski organizacji. W walce wieczoru kolejnej gali na gołe pięści Mateusz "Don Diego" Kubiszyn zawalczy z Bartłomiejem "Balboą" Domalikiem.

GROMDA 13 zaplanowana jest na piątek, 26 maja. Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się w Pionkach. Transmisja live tylko w systemie PPV na GROMDA.tv.

