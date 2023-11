Mariusz Wach i Piotr Wilczewski założyli fundację! Inicjatywa godna pochwały, będą pomagać uzdolnionej młodzieży z biednych rodzin

Fundacja "Łowcy Sportowych Talentów" powstała z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży z biednych rodzin. Często są to osoby, które mają talent i mają umiejętności, ale niestety z uwagi na brak możliwości finansowych nie mogą ich rozwijać. Fundacja będzie wspierać rozwój dzieci i młodzieży, organizować sprzęt do treningu, obozy treningowe i zapewni wszystko co potrzebne, by dzieci i młodzież mogły z nich korzystać.

W obecnych czasach z uwagi na ciągłą gonitwę za pieniędzmi zapominamy o potrzebach najmłodszych. Właśnie dlatego powstała idea, by wspierać rozwój i pasję tych najmłodszych. Ze względu na specyfikę boksu często do tej dyscypliny garną się dzieci i młodzież uważani za "trudną", są to często osoby, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej albo pochodzą z rodzin patologicznych. Objęcie ich opieką, wychowanie poprzez sport oraz pomoc w "wyjściu" z negatywnego środowiska, głównie dzięki autorytetom, którzy zaangażowali się w projekt (Wach i Wilczewski), jest naturalnie wpisana w działalność fundacji.

Wach i Wilczewski założyli fundację "Łowcy Sportowych Talentów"

"W Fundacji Łowców Sportowych Talentów wierzymy, że sport ma nie tylko moc zmiany życia, ale także potencjał do wykształcenia wartości takich jak dyscyplina, wytrwałość, szacunek i współpraca. Naszą misją jest:

Wsparcie Młodych Talentów: Jesteśmy tu po to, aby zapewnić młodym sportowcom niezbędne narzędzia do osiągnięcia ich marzeń. Dostarczamy profesjonalne treningi, wyposażenie i wsparcie, które pomagają im stawać się mistrzami w swoich dziedzinach.

Promowanie Wartości Sportu: Sport to nie tylko rywalizacja, ale także nauka życiowych lekcji. Dzięki naszym programom chcemy przekazywać młodym ludziom wartości związane ze sportem, które pomagają im w życiu codziennym.

Tworzenie Społeczności: Jesteśmy społecznością miłośników sportu, byłych zawodowych sportowców, rodziców, wolontariuszy i sympatyków sportu, którzy razem budują przyszłość sportowych talentów" - czytamy na stronie Fundacji.

i Autor: materiały prasowe Mariusz Wach, Piotr Wilczewski i Katarzyna Sztafa