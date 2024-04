Mateusz Borek bardzo szczerze o walce Adamek - Bandura na FAME. Mówi o przegrywaniu życia, te słowa nie przejdą bez echa

"Super Express": - Odnoszę wrażenie, że bardzo zdenerwował cię ten wywiad Adamka i to co się później wydarzyło w mediach.

Mateusz Borek: - Zawodnicy bardzo często nie mają w sobie tyle dyplomacji i nie umieją dobierać właściwych słów, nawet mając racje albo chcąc przekazać zupełnie normalną treść. Akurat to, co powiedział Tomek, nie wynikało z tego, że on sobie to założył i przemówił, tylko został sprowokowany i wypuszczony przez starego lisa Andrzeja Kostyrę. Andrzej po prostu nakierował Tomka na pewien sposób myślenia.

- "To były łatwe pieniądze" i "Niech Mamed ustawi się teraz w kolejce". Te słowa chyba najbardziej zdenerwowały środowisko MMA w Polsce.

- Pamiętajmy, że to federacja Fame zrobiła ukłon i zgodziła się na pojedynek Tomka z Mamedem dla KSW. W tej chwili po prostu Tomek musi respektować kontrakt - jest poważnym człowiekiem, podał rękę właścicielom Fame i musi stoczyć dla nich dwie walki. A co się wydarzy potem? Ja tego dzisiaj nie wiem. Zobaczymy w jakim on będzie zdrowiu. Tomek za kilka miesięcy będzie miał 48 lat i też w nieskończoność, nawet bawiąc się już w sport, nie można tej kariery przedłużać. Także nie wykluczamy rewanżu z Mamedem, natomiast wcale nie musi do niego dojść. To będzie zależało od potrzeb samego Mameda czy KSW za kilka miesięcy.

- Wywiad Adamka wyprowadził z równowagi nawet zazwyczaj bardzo spokojnego Jana Błachowicza. Taka walka na pewno rozgrzałaby kibiców w Polsce...

- Teraz wszyscy chcą walczyć z Adamkiem. Wiedzą, że pojedynek z Tomkiem to jest jeszcze większe zainteresowanie, to jest show, to jest jakby podzielenie społeczeństwa, a co za tym idzie także duże zainteresowanie i pieniądze. W tej chwili Janek jest na etapie leczenia i myślę, że najwcześniej będzie gotowy na początku 2025 roku. Poza tym ma ważny kontrakt z UFC i nie wiem, czy według zapisów mógłby stoczyć walkę w klatce, czy musiałby na przykład gdzieś tam spod dachu zjechać ring. Jest dużo znaków zapytania, dużo niepewności. W mediach zawrzało, natomiast powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia to jest niepotrzebne. Nie chciałbym, żeby wielcy sportowcy między sobą gdzieś tam się kłócili, przepychali, obrażali. I właśnie dlatego poprosiłem Tomka, by nie udzielał wywiadów. Jak nie musi, to niech w najbliższym czasie nie zabiera publicznie zdania.

- W prywatnych rozmowach mówiłeś mi, że Adamek może stoczyć nawet cztery walki w tym roku. To gdzie i z kim mogłaby się odbyć ta czwarta?

- Ta czwarta walka może się odbyć z kimś, kto jest wolny na rynku albo jest z federacji KSW, albo Fame przedłuży kontrakt. Nie wykluczamy tego. Wydaje mi się, że dla Tomka najtrudniejsza była pierwsza walka, kiedy po sześciu latach przerwy musiał wrócić do reżimu treningowego. Być może się mylę, natomiast uważam, że nawet mimo lat i mimo tego, że wielu rzeczy brakowało w tym pierwszym pojedynku, to w każdym następnym powinien wyglądać ciut lepiej.

- Spotkałem się z opiniami ludzi, którzy widzieli Bandurę na treningach, że walka z Adamkiem może zakończyć się błyskawicznie na korzyść "Górala". Też tak to widzisz?

- Wiesz co, gdzieś tam słyszę, że trenował boks, jest silny, jest duży. Zobaczył Tomka w walce z Mamedem i wydaje mi się, że jeszcze jego wiara wzrosła. Ma prawo tak myśleć. A nawet jeśli będzie krótko, to niech się dzieje, niech ludzie mają trochę rozrywki. My często robimy z wszystkiego sprawę życia i śmierci - chcą się panowie bawić, niech się bawią. Lepiej w ringu na oczach tysięcy ludzi niż żeby mieli gdzieś tam przegrywać swoje życie w inny sposób.

