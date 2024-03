Najpiękniejsza polska pięściarka rozpala pikantnymi zdjęciami. Zmysłowo odsłoniła ciało i chwali się sylwetką. Nieziemska figura

Michalczewski postanowił powiedzieć na temat swojego życia miłosnego. Z tyloma kobietami spotykał się jednocześnie, co za wyznanie!

2024 rok porządnie się rozkręcił pod względem wydarzeń pięściarskich i na pewno nie zwolni tempa w kolejnych miesiącach. Co najważniejsze, również na polskim "podwórku" emocji nie powinno zabraknąć, bo zapowiedziane są już pojedynku kilku znanych postaci. Fani wciąż czekają na to, co wydarzy się z Laurą Grzyb. Obecnie najlepsza polska zawodniczka wciąż czeka na dopięcie szczegółów kolejnej walki i nie może zdradzać wszystkiego. Grzyb wymieniało się w gronie pięściarek, które mogą zawalczyć o mistrzostwo świata.

Na razie nie jest jasne, czy wydarzy się to już w tym roku, czy Grzyb będzie musiała jeszcze poczekać na życiową szansę. Pewne jest jedno, pięściarka z Jastrzębia Zdroju wylewa siódme poty na treningach i robi wszystko, aby być w pełni gotową na kolejne wyzwania. A że jej sylwetka może zachwycać, da się zauważyć na najnowszym zdjęciu na jej profilu na Instagramie.

Laura Grzyb rozpala fotografią. Zachwyty w komentarzach

Reprezentantka Polski pokazała się w topie oraz spodniach dresowych. W tym stroju Grzyb odsłoniła umięśniony brzuch, na którym wyraźnie zarysowują się mięśnie. W dodatku na pierwszym ujęciu zawodniczka zmysłowo odsłania dolną partię brzucha. Fani byli pod wrażeniem formy Grzyb, co wyrażali w komentarzach.