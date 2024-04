Wściekły Materla bezlitośnie odpowiada na oszczerstwa "Masy". Nie miał skrupułów! Padły bardzo gorzkie słowa

Aż przeszły nas ciarki po usłyszeniu, przez co naprawdę przechodzi Artur Szpilka. Mało kto by to wytrzymał

Przemiana Jana Błachowicza sprawiła, że nie poznaliśmy gwiazdora UFC! Przeszedł wielką metamorfozę, to naprawdę on

Michał Materla doświadczył w swoim życiu naprawdę wiele. O historii byłego mistrza KSW nagrano nawet film dokumentalny, w którym „Bijące serce KSW” wpuściło kamery do swojego prywatnego życia. „Cipao” kilkukrotnie odnosił się do głośnych medialnych tematów dotyczących jego codzienności. Tym razem stało się tak kolejny raz. Wszystko z powodu wywiadu Jarosława „Masy” Sokołowskiego, byłego gangstera i najpopularniejszego polskiego świadka koronnego.

Aż przeszły nas ciarki po usłyszeniu, przez co naprawdę przechodzi Artur Szpilka. Mało kto by to wytrzymał

Materla odpowiada na zarzuty „Masy”. Padły bardzo gorzkie słowa

„Masa” zaczął więcej wypowiadać się w mediach. Zwłaszcza, że coraz głośniej jest o jego potencjalnym pojedynku z Jackiem „Muranem” Murańskim. Zdaniem Sokołowskiego, Materla miał pójść na współpracę z prokuraturą i pogrążyć kilka osób.

Na odpowiedź Materli nie trzeba było długo czekać. Z wpisu w mediach społecznościowych posypało się wiele gorzkich słów pod adresem najsłynniejszego świadka koronnego.

- Niechętnie ale muszę odnieść się publicznie do sprawy której wolał bym nie poruszać w mediach. Wczoraj dostałem informację, że zostałem oczerniony przez "matkę wszystkich konfidentów". Co jest oczywiście nieprawdą i wierutnym kłamstwem, zrobionym tylko i wyłącznie na potrzebę oglądalności kanału w którym wystąpiła. Notabene kanału, który zostawia wiele do życzenia co do prawdziwości informacji które są w nich zawarte. Ludziom znającym temat nie trzeba tego tłumaczyć. Tak dzisiaj wygląda świat Internetu, gdzie można powiedzieć dosłownie dowolną rzecz na każdego bez konsekwencji… hipotetycznie. Człowiekiem się jest, a nie bywa – zaczął swój wpis Materla.

Mamed Khalidov dopiero po czasie wyznał prawdę o walce z Tomaszem Adamkiem. Powiedział to pierwszy raz, fani poruszeni

Materla ostro po słowach „Masy”: Większą uwagę zwracajmy na to, kto mówi, a nie co mówi

Materla dodał kilka słów dotyczących tego, że nie ma sobie nic do zarzucenia i w każde miejsce w Polsce może pojechać z podniesioną głową.

- Natomiast matka konfidentów do końca życia będzie chodzić kanałami i spoglądać przez ramię czy to nie jest dzień w którym dosięgnie go karma za te wszystkie nieszczęścia, kłamstwa i oszustwa które wyrządziła ludziom i ich rodzinom. Zwracam się do wszystkich z apelem. Większą uwagę zwracajmy na to, KTO mówi, a nie co mówi – zakończył swój wpis.