Nastał radosny dzień w życiu Andrzeja i Marioli Gołotów. Po wielu latach mogli to nareszcie ogłosić

To on odpowiada za zestawienia na polskich galach! Takie walki marzą mu się na krajowym podwórku

Andrzej Gołota i Mariola Gołota na dobre osiedli w Stanach Zjednoczonych. Choć przy każdej możliwej okazji starają się odwiedzać ojczyznę, to po pięściarskiej karierze "Andrew" nie zdecydowali się na powrót do Polski na stałe. Za Wielką Wodą znane małżeństwo poznało nie tylko inne życie, lecz także wiernych przyjaciół - również wśród licznej polonii. Dzięki temu pojawiają się kolejne okazje do świętowania. Tym razem Gołotowie celebrowali wyjątkowy dzień w towarzystwie bliskiego przyjaciela. Od lat odliczano do tak okrągłej rocznicy i wreszcie nadszedł dzień, w którym można było oddać się bez reszty radości i życzeniom dla Frankie'ego Czarkowskiego. O radosnych chwilach na Instagramie poinformowała Mariola Gołota, zamieszczając również prywatne zdjęcia.

Wielka impreza z Gołotami

Na fotkach widać, że przyjęcie było naprawdę bogate. Wskazują na to nie tylko zebrani goście, lecz także sporych rozmiarów tort, jakiego doczekał się przyjaciel Andrzeja Gołoty i jego żony. Na portalu społecznościowym życiowa partnerka "Andrew" jeszcze raz przekazała bliskiej osobie życzenia. Jak się okazało zaprzyjaźniony z Gołotami Czarkowski tego dnia obchodził okrągłe, bo siedemdziesiąte urodziny.

Mariola Gołota pokazała wielkiego przyjaciela

To kolejna bliska osoba, jaką w internecie pochwaliła się Mariola Gołota. Wcześniej żona byłego pięściarza pokazywała już niektórych przyjaciół oraz członków rodziny. "Wszystkiego najlepszego z okazji siedemdziesiątych urodzin Frankie Czarkowski - nasz drogi przyjaciel od ponad trzydziestu lat! To było przyjęcie, które się pamięta" - napisała we wpisie na Instagramie pani Gołota.