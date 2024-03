Nie uwierzysz, jak wygląda teraz córka Andrzeja Gołoty. Pojawiły się nowe zdjęcia, ma już 33 lata i szczęka opada!

Mariola Gołota i Andrzej Gołota przeszli razem przez chyba wszystkie koleje losu. Lata kariery "Andrew" kosztowały oboje małżonków mnóstwo nerwów. Mimo tego, zawsze byli razem, a co chyba najważniejsze - cieszyli się rodzinnym szczęściem. Ikoniczna polska para wychowała dwójkę dzieci - córkę Alexandrę i syna Andrzeja. Pierwsza z wymienionych pod koniec marca 2024 roku skończy 33 lata i przez kilkanaście ostatnich lat siłą rzeczy zmieniła się diametralnie. Najnowsze zdjęcia pociechy pokazała Mariola Gołota. Żona byłego pięściarza udowodniła tym samym, że Alexandra odziedziczyła po ukochanych rodzicach chyba same najlepsze geny.

Tak wygląda teraz córka Andrzeja Gołoty

Żona Andrzeja Gołoty wykorzystała moment wielkiej gali za Wielką Wodą i pokazała serię zdjeć z tego wydarzenia. Na jednym z nich widać oboje dzieci znanej pary. Większość fotek jednak przedstawia wspomnianą Alexandrę. Trzeba przyznać, że 33-latka tym razem przyćmiła wszystkich innych uczestników wydarzenia i aż szczęki opadają, jaka piękna kobieta wyrosła z do niedawna maleńkiej córeczki ikony rodzimego sportu.

Fani rozpływają się nad urodą córki Gołoty

W komentarzach pojawiło się mnóstwo zasłużonych komplementów pod adresem Alexandry Gołoty. "A ja to już się pogubiłam pani Mariolu czy to córka na zdjęciu, czy Pani. Jak dwie krople wody" - napisała jedna z internautek. Wątpliwości rozwiała sama autorka wpisu. "To Oleńka" - napisała krótko, choć wymownie Mariola Gołota.