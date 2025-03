Pisaliśmy o tym kilka dni temu, teraz szefowie grupy Knockout Promotions poinformowali o tym oficjalnie. Już 25 maja Włodarczyk zmierzy się z Adamem Balskim, a stawką pojedynku będzie pas federacji WBC wagi bridger w wersji tymczasowej. Po raz pierwszy w historii o mistrzostwo świata powalczy dwóch Polaków, a starcie biało-czerwonych będzie ozdobą gali Knockout Boxing Night 39 w Kaliszu.

Krzysztof Włodarczyk - Adam Balski o tytuł mistrza świata 25 maja w Kaliszu

Dla "Diablo" to szansa na zapisanie się w historii jako zdobywca tytułu mistrzowskiego w kolejnej kategorii wagowej. Z kolei Balski po raz pierwszy w karierze stanie przed możliwością zdobycia upragnionego pasa czempiona globu. Dla kaliszan będzie to nie tylko sportowe wydarzenie roku, ale również okazja do kibicowania Balskiemu, który wielokrotnie podkreślał przywiązanie do swojego miasta.

W pozostałych walkach zobaczymy nową krew w grupie Knockout Promotions: największy talent wagi cruiser Michała Soczyńskiego oraz olimpijczyka Michała Bereźnickiego. Na ring powróci również kubański wirtuoz Ihosvany Garcia oraz ulubieniec kaliskiej publiczności Miłosz Grabowski!

Pełnoprawnym mistrzem federacji WBC w wadze bridger jest Kevin Lerena, który 1 maja w pierwszej obronie zmierzy się z Ukraińcem Siergiejem Radczenką. Zwycięzca tej walki będzie zobligowany do obowiązkowej obrony właśnie z lepszym z dwójki Włodarczyk - Balski.

i Autor: Knockout Promotions Krzysztof Włodarczyk i Adam Balski