i Autor: Piotr Duszczyk/boxingphotos.pl Krzysztof Włodarczyk i Adam Balski

Historyczny pojedynek

Wiemy, kiedy Krzysztof Diablo Włodarczyk powalczy o tytuł mistrza świata. Nietypowy dzień gali

Choć to jeszcze nieoficjalna informacja, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że pod koniec maja dojdzie do starcia Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka z Adamem Balskim. Stawką pojedynku dwóch Polaków będzie tytuł tymczasowego mistrza świata federacji WBC w wadze bridger.