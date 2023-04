Polsko-polska wojna u Mateusza Borka! "Po raz kolejny zamknę usta tym, którzy we mnie wątpią"

Dla Wierzbickiego starcie z mocno bijącym Placido Ramirezem ma być nie tylko sentymentalnym powrotem do domu, w którym nie boksował od ponad pięciu lat, ale również wymiernym sprawdzianem aktualnych możliwości. Pięściarz w ostatnich miesiącach rozpoczął współpracę z nowym trenerem - Hakobem Karapetyanem - jednak pierwsza wspólna walka z Frankiem Rojasem w październiku 2022 roku w Świeradowie-Zdroju nie wyjaśniła zbyt wiele.

Wierzbicki - Ramirez w walce wieczoru MB Boxing Night 15

Pojedynek był eksperymentem wymuszonym przez rywala, który nie chciał zrobić wagi. Jak będzie tym razem? Pochodzący z Kolumbii Ramirez większość zwycięstw odniósł przed czasem, a porażki ponosił tylko w starciach z niepokonanymi przeciwnikami. Walka z Wierzbickim będzie dla niego pierwszą wyprawą do Europy. Stawką pojedynku będzie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski kategorii półśredniej.

Welter - Gibadło o pas mistrza Polski w wadze średniej

Wakujący tytuł mistrza Polski będzie również dodatkiem do intrygującej walki Karola Weltera ze Stanisławem Gibadło w kategorii średniej. Obaj pięściarze wyjdą do ringu po najbardziej znaczących zwycięstwach w karierze - Welter wygrał z niepokonanym do tej pory Kubańczykiem Evanderem Riverą, a jego przeciwnik zastopował Tomasza Nowickiego.

Welter przed walką z Gibadło: Po raz kolejny zamknę usta tym, którzy we mnie wątpią!

Welter przed polsko-polską wojenką jest bardzo pewny swego. - Nigdy przed żadną walką nie miałem tyle wiary w swoje umiejętności i pewności po co tu jestem oraz co chcę zrobić w ringu. Luka Plantić dał mi odpowiedź na pytanie, w którym miejscu jestem i wiem, że to idealny moment na walkę mistrzowską. Jak wychodzisz do ringu do takiego kozaka i dajesz sobie z nim radę, to czujesz się naprawdę mocny. Ja dostałem tego wiatru w żagle i mam nadzieję, że to będzie determinant w walce ze Staszkiem. Kiedy zaczynałem się bić na w Niemczech, to nie miałem tego przekonania, że to zamieni się w tak długą i wspaniałą przygodę na ringach. Teraz po kilku latach chcę, aby walka z Gibadło była tylko przystankiem w drodze minimum po mistrzostwo Europy. Czuję, że mogę to zrobić! Oglądajcie ten pojedynek, bo to będzie głodny Welter, naprawdę głodny, boksu, sukcesu i największego zwycięstwa w karierze. Po raz kolejny zamknę usta tym, którzy we mnie wątpią! - powiedział nam Welter przed starciem z Gibadlo.

