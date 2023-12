GROMA 15 KARTA WALK KTO WALCZY NA GROMDA 15

Walka wieczoru: Mateusz „Don Diego” Kubiszyn – Łukasz „Goat” Parobiec

Turniej GROMDA 15:

Ćwierćfinały:

Dominik "Golcuś" Owsiany vs Dorian "Dorian" Darch

Artur "Bicek" Kubiak vs Rafał "Tata" Stasiak

Jakub "Joker" Szmajda vs Ghost

Krzysztof "Rambo" Waczyński vs Damian "Wilku" Wilczyński

Superfighty:

Paweł "Popek" Mikołajuw vs Maxime "Orsu Corsu" Bellamy

Bartłomiej "Balboa" Domalik vs Simon „Savage” Henriksen

Paweł „Gorilla” Werszynin vs Rafał „Siwollo” Tęcza

Piotr "Capo" Półchłopek vs Jakub "Słomka" Słomka

Machine Gun vs Artur "Arczi" Chmielewski

Mariusz "Mario" Kruczek vs Racing Bull

Sonda Lubisz oglądać gale GROMDA? Tak Nie, to nie jest sport

Na żywo GROMDA 15 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze witamy w relacji na żywo z gali GROMDA 15, gdzie dojdzie m.in. do walk Goat - Don Diego oraz Popek - Orsu Corsu. Początek o godzinie 20:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Popek – Orsu Corsu RELACJA NA ŻYWO GROMDA 15 Popek – Orsu Corsu za darmo walka Popka na GROMDA 15 live online Popek – Orsu Corsu WYNIK

Jubileuszowa gal GROMDA 15 to nie tylko kolejne wydarzenie spod szyldu federacji GROMDA, ale również najdroższe wydarzenie w historii organizacji. Nic dziwnego, bowiem na karcie walk GROMDA 15 znalazło się wiele nazwisk, które elektryzują fanów walk na gołe pięści i nie tylko. Do tego grona zalicza się oczywiście również Paweł "Popek" Mikołajuw. Podczas gali GROMDA 15 Popek zmierzy się z Orsu Corsu - Francuzem, który może pochwalić się tytułem mistrza świata walk na gołe pięści. Raper zmierzy się z Orus Corsu w jednym z superfightów, a jego pojedynek zaplanowany jest jako jeden z ostatnich na gali GROMDA 15. Przed odbiornikami warto być już po godzinie 22:00, bowiem to od wyników innych starć zależeć będzie, jak szybko dojdzie do walki Popek - Orsu Corsu.