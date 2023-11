Poznaliśmy nową datę walki Fury – Usyk! Fani mogą zacierać ręce na wielkie widowisko

To będzie kosmiczna gala! Znakomity prezent pod choinkę, szykuje się fantastyczna noc z wagą ciężką

to tylko 10 lat różnicy

Takie wydanie Diablo Włodarczyka to hit! Zobaczcie, co na siebie założył. Nigdy wcześniej tego nie widzieliście

Kilka tygodni temu gruchnęła wieść, że Tyson Fury i Ołeksandr Usyk, czyli dwaj panujący obecnie mistrzowie wagi ciężkiej, doszli do porozumienia w sprawie walki, która pozwoli po raz pierwszy od wielu lat zunifikować wszystkie najważniejsze pasy tej kategorii. Pierwotnie mówiło się o tym, że zawalczą oni już w tym roku, 23 grudnia w Arabii Saudyjskiej, jednak po koniec października Tyson Fury z wielkim trudem pokonał Francisa Ngannou po niejednogłośnej decyzji sędziów (wielu uważa nawet, że Kameruńczyk powinien wygrać). Po tej walce Fury zapowiedział, że nie da rady zawalczyć ponownie w grudniu i choć nie podobało się to Usykowi, to najwyraźniej Ukrainiec zgodził się na inny termin.

Nowa data historycznej walki. Fani mają nadzieję, że to ostateczny termin

W boksie, a zwłaszcza w przypadku Tysona Fury'ego, nigdy nic nie wiadomo, więc dopóki nie zobaczymy tego starcia, to wszystko może się jeszcze zdarzyć. Sceptycyzm może brać się z tego, że choćby przed ogłoszeniem pierwszego terminu walki, Brytyjczyk zapowiedział, że taki pojedynek go nie interesuje.

Nie ma jednak też sensu z góry nastawiać się negatywnie. Jak podało ESPN, Fury i Usyk spotkają się w ringu w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej 17 lutego 2024 roku. Przypomnijmy, że Usyk wniesie do ringu pasy IBF, WBA, WBO oraz IBO, a Tyson Fury pas WBC. Wygrany będzie pierwszym niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej od 1999 roku, gdy po najważniejsze pasy sięgnął Lennox Lewis.