Ścięło nas z nóg po zobaczeniu, co stało się z ikoną gal GROMDA! Zmianę Łukasza Parobca ciężko opisać słowa. Szok

To on chce pobić Don Diego Kubiszyna! Weteran GROMDY na co dzień pracuje w... fabryce papieru toaletowego, nie zgadniesz co tam robi

Jeszcze przed zakończeniem 2023 roku czeka nad kolejna, jubileuszowa edycja GROMDA 15. Do tej pory najwięcej uwagi przyciągać mogła walka Pawła "Popka" Mikołajuwa, który po długich namowach wreszcie zgodził się wziął w walce na gali GROMDA, jednak to nie jedyne emocjonujące starcie, do jakiego dojdzie 1 grudnia. Łukasz "Goat" Parobiec zmierzy się bowiem o pas mistrzowski federacji GROMDA z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. Parobiec to bez dwóch zdań jedna z ważniejszych postaci w historii organizacji, jednak jeszcze kilka lat temu z pewnością nikt by go nie poznał. "Goat" przeszedł ogromną zmianę.

Fanom GROMDY Łukasz Parobiec może obecnie kojarzyć się przede wszystkim z dość okazałą i bujną białą brodą oraz pokaźną muskulaturą. Mało osób do tej pory potrafiło sobie jednak uzmysłowić, jak wiele pracy "Goat" musiał włożyć w swoją sylwetkę, co ten postanowił pokazać zestawiając swoje dwa zdjęcia.

- 2018 - 95kg or 2023 - 105kg - napisał na Instagramie Parobiec zestawiając swoje aktualne zdjęcie z fotografią wykonaną przed pięcioma laty. Na starszym ze zdjęć przede wszystkim próżno szukać jego zarostu, co całkowicie zmienia jego wygląd. Sylwetka Parobca również nie była tak okazała.