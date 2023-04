Seksowna pięściarka zarabia fortunę na odważnych zdjęciach! Do wszystkiego się przyznała, jej zdjęcia powalają!

Łukasz Różański szczerze o zarobkach za walkę o MŚ: Do poprzednich walk dokładałem! To największa gaża | Andrzej Kostyra

Ebanie Bridges jest znaną australijską pięściarką, która w pewnym momencie swojej kariery dostała dość ciekawą propozycję. Piękność, która przez lata udzielała się na ringu, została zaproszona do platformy OnlyFans, gdzie na samym wejściu dostała wielką stawkę ćwierć miliona funtóW. Teraz pięściarka jest prawdziwą gwiazdą platformy i w mediach opowiada o swojej współpracy z portalem.

Ebanie Bridges dostaje fortunę za odważne zdjęcia. O wszystkim powiedziała

O swojej przygodzie z portalem "Only Fans" Bridges opowiedziała w rozmowie z News Corp, gdzie przyznała, że może liczyć na dużą fortunę.

- Za samo przystąpienie do platformy zapłacono mi ponad ćwierć mln funtów. Jest to piętnowane, ale to nie jest porno, umieszczam tam codzienne rzeczy, które i tak opublikowałabym w mediach społecznościowych, ale teraz dostaję za to pieniądzę - mówi Australijka.

Jak sama przyznaje, sport nie jest aż tak dobrym źródłem zarobku, więc skorzystała z tej okazji.

- "Jestem bokserką, ale boksuję dwa razy w roku. Dwie wypłaty rocznie to nic. Nie dostaję milionów, jak mężczyźni uprawiający boks, więc byłabym głupia, gdybym nie maksymalizowała zysków, zarabiając gdzie indzie - mówi pięściarka.

Aby zobaczyć gorące zdjęcia Ebanie Bridges, przejdź do galerii zamieszczonych w tekście.