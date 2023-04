Tomasz Adamek typuje walkę Różański - Babić! Szczere słowa byłego mistrza, mówi o krwi i bijatyce

Łukasz Różański szczerze o zarobkach za walkę o MŚ: Do poprzednich walk dokładałem! To największa gaża | Andrzej Kostyra

Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych wpadł na kilka tygodni do Polski. W ostatni weekend gościł na gali Mateusza Borka w Zgorzelcu, w sobotę spod ringu obejrzy także bój o tytuł w Rzeszowie.

Adamek o Różański - Babić: To będzie młócka

– Babić nie jest wszechstronnym zawodnikiem, Łukasz z kolei nie jest zbyt lotny na nogach, ale jednego jestem pewien: to będzie duża młócka w ringu. A, że kibice kochają jak leje się krew, gdy pada się na deski i wstaje, to emocji w tym pojedynku na pewno nie zabraknie – powiedział Adamek „Super Expressowi”.

Adamek o Różański - Babić: Łukasz lubi sieczkę w ringu

„Góral” z Gilowic z całych sił będzie ściskał kciuki za Różańskiego. – Życzę Łukaszowi wygranej, bo to będzie dobre dla całego polskiego boksu. Kluczowa będzie głowa oraz charakter. Zwycięży nie ten, który będzie potrafił lepiej trafić rywala, ale ten, który będzie potrafił przyjąć bombę, ustać na nogach i oddać – dodał. – Ja nigdy młócki nie lubiłem, nigdy też nie lubiłem przyjmować niepotrzebnych ciosów nawet na sparingach. Ale zdarzało się, że już w walce zapominałem o pracy nóg i biłem się jak szalony. Łukasz natomiast lubi taką sieczkę w ringu, czuje się w niej jak ryba w wodzie i oby w sobotę ponownie to jego ręka powędrowała do góry – zakończył Adamek.