W końcu powiedziano całą prawdę o walce Adamek - Khalidov. Potężne oskarżenia o ustawkę. Jasny przekaz legendy

Walka Khalidov - Adamek ustawiona? Pojawił się wyraźny głos

Starcie Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem rozbudziło zainteresowanie tysięcy fanów sportów walki w całej Polsce. Na przeciw siebie stanęły dwie legendy, a faworytem wydawał się być "Góral", bo walka toczyła się na zasadach pięściarskich. W klatce przewagę zdobywał jednak zawodnik MMA i zwłaszcza w trzeciej rundzie widać było, że zyskuje przewagę nad starszym rywalem i jest od niego szybszy. Ale wspomniana runda była ostatnią w tym pojedynku. Wszystko przez kontuzję ręki Khalidova. Nie był on w stanie kontynuować rywalizacji i Adamek wygrał przez techniczny nokaut. Taki przebieg wydarzeń nie spodobał się wielu kibicom, a część z nich mówiła o ustawieniu walki.

Materla szczerze o walce Khalidova z Adamkiem

W podobnym tonie wypowiedział się choćby Albert Sosnowski. Głos w sprawie zabrał również Michał Materla, który jest blisko z Khalidovem. W rozmowie z WP SportoweFakty wyjawił, że o żadnej ustawce mowy być nie może. - Znając klasę tych dwóch zawodników, żaden z nich by sobie nie pozwolił, by zrobić jakąś ustawkę. Każdy z nich wchodził do walki z dużą ambicją do tego, żeby zwyciężyć i mieli mocne przygotowania. Po co by było je robić, gdyby miało się to skończyć ustawką albo sytuacją zaplanowaną odgórnie - powiedział legendarny zawodnik.

- Jesteśmy sportowcami, mamy ambicje, nie chcemy zawieść kibiców, samych siebie, bliskich i marnować przygotowań. Czasem może postępujemy nieracjonalnie wychodząc do walki z kontuzją, ale taka jest domena wojowników. Zdarza się, że zawsze są mniejsze bądź większe kontuzje, ale mimo wszystko wychodzimy do walki - podsumował Materla.