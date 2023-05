i Autor: HIGH League Amadeusz "Ferrari" Roślik

Nowa przygoda Ferrariego

Amadeusz Ferrari zawalczy w innej federacji?! Gwiazdor FAME MMA zdradził to podczas streama, mocna zapowiedź

Amadeusz "Ferrari" Roślik to bez wątpienia jedna z największych gwiazd federacji FAME MMA. Samozwańczy "Władca Piekieł" na ostatniej gali miał zmierzyć się z Kacprem "Crusherem" Błońskim, a po chwili z Marcinem Dubielem, doszło tylko do konfrontacji z tym pierwszym (nie został dopuszczony do kolejnego starcia). Podczas ostatniego streama Roślik wypowiedział się na temat startu na gali w Dublinie.