Artur Boruc szykuje się do walki w MMA?! Andrzej Fonfara zdradził kulisy, pokazał mu parę sztuczek

Marcin Najman zaczepił "Diablo" Włodarczyka po ogłoszeniu FAME MMA! Miał kilka słów do pięściarza

zwrócił się do "diablo"

Czołowy polski streamer wraca do klatki FAME MMA! Xayoo zawalczy na FAME 19

65 występów w reprezentacji Polski, gra dla m.in. Legii Warszawa, Celticu Glasgow, Fiorentiny, Southampton i Bournemouth - piłkarska kariera Artura Boruca pełna była wzlotów, ale nie brakowało też upadków. Samo pożegnanie z Legią pozostawiało wiele do życzenia. Znakomity bramkarz w ostatnim oficjalnym meczu (z Wartą Poznań) zszedł z boiska z czerwoną kartką za niesportowe zachowanie, za które został później zawieszony. Klub z Warszawy rozgrywał wtedy najgorszy sezon w historii, po którym odbyło się oficjalne pożegnanie Boruca. W lipcu zeszłego roku oficjalnie zakończył on karierę, ale po roku emerytury wydaje się, że 43-latka znowu ciągnie do sportu.

Artur Boruc szykuje się do walki w MMA?!

Tak można odebrać słowa Andrzeja Fonfary, który już 5 sierpnia zawalczy na gali Clout MMA 1 z Marcinem Najmanem. Były mistrz świata w boksie jest już w Warszawie, gdzie kończy przygotowania, które głównie miały miejsce w Chicago. Po przyjeździe do Polski freak-fightowa federacja nagrała specjalny materiał z bohaterem walki wieczoru. Nie zabrakło w nim smakowitych kąsków, a jeden z nich dotyczył właśnie Artura Boruca.

- Pokazałem Arturowi Borucowi parę myczków, bo był u mnie ostatnio w Chicago. Może pomoże mi w narożniku podczas CLOUT MMA 1. To super facet, super osobowość i super charakter. Widzieliśmy się wczoraj po moim przylocie, wymieniliśmy parę zdań i mnie wspiera – mówił w materiale „Dzień z” Fonfara. Już 5 sierpnia okaże się, czy Boruc przypomni o sobie kibicom w nowej roli w jego narożniku, ale słowa pięściarza z pewnością rozbudzą spekulacje o potencjalnej walce byłego piłkarza.