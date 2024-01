Artur Szpilka nie mógł dłużej milczeć. Wypowiedź pięściarza rozwiewa wszelkie złudzenia. Tak będzie wyglądała jego przyszłość

Zmasakrowana twarz gwiazdy UFC! Od tych zdjęć aż robi się słabo. To była krwawa rzeźnia w klatce

Po nieco niespodziewanej wygranej Artura Szpilki nad Mariuszem Pudzianowskim na gali XTB KSW Colosseum II, pięściarz z Wieliczki miał wrócić do klatki pod koniec 2023 roku i mówiło się, że federacja ponownie chce zestawić go z Arkadiuszem Wrzoskiem. Ponownie na przeszkodzie stanęły jednak problemy zdrowotne "Szpili", bo musiał oddać się w ręce lekarzy i przeszedł operację kręgosłupa. Jasnym stało się, że walka z Wrzoskiem ponownie nie dojdzie do skutku. Ale wciąż jest ona w planach organizacji.

Artur Szpilka przed wielkim wyzwaniem w KSW? Jasne stanowisko dyrektora sportowego. Hitowa walka z Wrzoskiem na horyzoncie?

Szpilka otwarty na pojedynek z Wrzoskiem

Temat powrócił po ostatniej gali XTB KSW 90. Podczas wydarzenia w warszawskim Torwarze, Wrzosek szybko rozprawił się z kolejnym rywalem i w pierwszej rundzie pokonał Ivana Vitasovicia. W rozmowie z zawodnikiem nie mogła zabraknąć wątku Szpilki właśnie. - Artur wie, że na niego cierpliwie czekam. Wróci, będzie zdrowy, będzie w super formie, chętnie wyjdę z nim do walki. Mam nadzieję, że się w końcu kiedyś spotkamy - powiedział Wrzosek.

Obojętny na te słowa nie pozostał pięściarz. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych odpowiedział Wrzoskowi. - Zostałem wywołany do tablicy, więc Arku: oczywiście przyjmuję to. Czekam na datę walki. Będzie to wielkie wyzwanie, nie mogę się doczekać - przyznał szczerze Szpilka. Jest więc wielce prawdopodobne, że niebawem ponownie może zrobić się głośno o pojedynku Szpilki z Wrzoskiem, który od samego początku zapowiada się na ekscytujący.