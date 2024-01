Artur Szpilka przed wielkim wyzwaniem w KSW? Jasne stanowisko dyrektora sportowego. Hitowa walka z Wrzoskiem na horyzoncie?

To była kolejna przekonująca wygrana Arkadiusza Wrzoska w organizacji KSW. Kibic Legii Warszawa wystąpił przed swoją publicznością z dużo bardziej doświadczonym Ivanem Vitasoviciem. Dyrektor sportowy KSW i szefowie organizacji przygotowali poważne wyzwanie dla Wrzoska.

Vitasović stoczył zdecydowanie więcej pojedynków w MMA i miał okazję pokonać m.in. czołowego polskiego zawodnika wagi ciężkiej Michała Andryszaka. Starcie Wrzosek – Vitasović było poważnym sprawdzianem dla fana wielokrotnego mistrza Polski. Wrzosek wygrał w efektownym stylu w pierwszej rundzie.

Arkadiusz Wrzosek – Artur Szpilka na KSW? Dyrektor sportowy zabrał głos!

To sprawiło, że znów głośno zrobiło się o potencjalnym pojedynku Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką. Do tego starcia miało dojść już dwukrotnie! O chęci stoczenia takiego boju jeszcze w klatce mówił sam Wrzosek.

- Artur Szpilka wie, że na niego czekam cierpliwie. Wróci, będzie zdrowy i w super formie, chętnie z nim wyjdę do walki. Pozdrawiam Cię, ale to nie jest żadne wyzwanie. Mam nadzieję, że w końcu się kiedyś spotkamy. Z całym szacunkiem dla Artura, chcę się rozwijać i dostawać najtrudniejszych rywali. Niech nikt nie myśli, że szukam łatwej drogi. Mam do niego wielki respekt i wyszedłbym super przygotowany do walki – powiedział Arkadiusz Wrzosek w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

Głos w tej sprawie zabrał także dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski. - Arek Wrzosek jest specyficznym przypadkiem. Walkę wcześniej były zarzuty, że go chronimy i dajemy mu łatwe walki. Teraz wahadło pewnie przeleci w drugą stronę i będą głosy, żeby walczył o pas. To za wcześnie! - przyznał w rozmowie dla „Kanału Sportowego”.

Czy jest więc możliwy pojedynek z Arturem Szpilką? - Wydaje mi się, że Arek zaznaczył, że nie wyzywa Artura Szpilki do walki. Dwa razy uciekł nam ten pojedynek i nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby to teraz robić – dodał po chwili.

Zobacz zdjęcia z tenisowego meczu Artura Szpilki z dziennikarzem Andrzejem Kostyrą. Kliknij w galerię i sprawdź!

KSW 90. Wyniki gali

Walka wieczoru: Arkadiusz Wrzosek vs. Ivan Vitasović

Bartosz Fabiński vs. Laid Zerhouni

vs. Laid Zerhouni Damian Stasiak vs. Adam Soldaev

vs. Adam Soldaev Ramzan Jembiev vs. Isai Ramos

vs. Isai Ramos Werlesson Martins vs. Oleksii Polishchuk

vs. Oleksii Polishchuk Ewelina Woźniak vs. Aleksandra Toncheva

Islam Djabrailov vs. Alfan Rocher-Labes

Marek Samociuk vs. Olegs Jemeljanovs

Hugo Deux vs. Gino Van Steenis

Szymon Karolczyk vs. Artur Krawczyk