Oto, co dzieje się z ciałem Mameda Khalidova na miesiąc przed walką z Adamkiem. Jedno zdjęcie mówi wszystko

Mamed Khalidov to prawdziwa legenda jeśli chodzi o MMA w naszym kraju. Jego najwspanialsze walki w KSW do dziś wspominane są przez fanów i nic w tym dziwnego. Khalidov zawsze pokazywał ogromne serce i niebanalną technikę w klatce. Dziś wiadomo, że wraca z krótkiej emerytury, by podjąć jedno z najgłośniejszych wyzwań w swojej przygodzie ze sportami walki. Już 24 lutego w Gliwicach na gali KSW Epic idol wielu adeptów mieszanych sztuk walki stanie do boju przeciwko legendarnemu pięściarzowi - Tomaszowi Adamkowi. Do starcia pozostał niewiele ponad miesiąc i to dobry czas, by ocenić przygotowania panów do walki. Khalidov na Instagramie pokazał się na zdjęciu, które bardzo szybko zdobyło popularność na tym portalu społecznościowym.

Tak wygląda Khalidov przed walką z Adamkiem

Przygotowania do głośno zapowiadanej walki weszły w decydującą, ostatnią fazę. Choć obaj na arenie spędzą zaledwie kilka lub kilkanaście minut, to takie wyzwanie wymaga godziny żmudnych treningów. Najczęściej wyjątkowo ciężkich. Świadczy o tym dobitnie zdjęcie. Ciało Mameda Khalidova, przyzwyczajone przecież do sporego wycisku, tym razem zostało poddane ogromnej próbie. Efektem tego okazał się ogromny pot wylany na salce treningowej, który mocno zrosił fryzurę ikony MMA.

Ciężkie treningi Khalidova

Cel uświęca środki. Khalidov zdaje się doskonale rozumieć, że Tomasz Adamek co jak co, ale serce do boju ma ogromne i nic w Gliwicach nie przyjdzie samo. Dlatego też jego treningi w klubie Arrachion Olsztyn są tak wyczerpujące i wywołują spore zainteresowanie. W kilka godzin na Instagramie fotka z zajęć zgromadziła niemal 2 tysiące polubień, co dobitnie pokazuje, że kibice czekają już z wypiekami na twarzy, by zobaczyć jak dwie legendy poradzą sobie w jednym starciu.