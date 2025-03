Karolina Kowalkiewicz wrzuciła seksowne wideo do sieci i rozgrzała kibiców do czerwoności. I to wszystko za darmo

Szefowie KSW odsłonili już pięć kart gali w Gliwicach. W walce wieczoru Adrian Bartosiński bronić będzie tytułu mistrza wagi półśredniej z Andrzejem Grzebykiem, czempion wagi półciężkiej Rafał Haratyk zmierzy się z Ibragimem Czużygajewem, a w pozostałych starciach dojdzie do rywalizacji Igora Michaliszyna z Arturem Szczepaniakiem, Madarsa Fleminasa z Kacprem Koziorzębskim i Szpilki z Zimmermanem.

- Ja mam już 36 lat, więc nie ma na co czekać. Zimmerman to kawał zawodnika, ale ja jestem pewny swoich umiejętności. Muszę je tylko okiełznać, a nie robić po swojemu jak w starciu z Wrzoskiem. Zaczepialiśmy się z Errolem na Instagramie, ale to wszystko było ze smakiem. Jestem już starszy i wiem, że takie przekrzykiwanie się nie ma sensu. Liczy się tylko to, co będzie w klatce, nic innego nie ma żadnego znaczenia - powiedział nam Szpilka po ogłoszeniu walki z Zimmermanem.

Artur Szpilka stworzył idealnego zawodnika KSW. Wymienił Wrzoska, Bartosińskiego, Materlę, Khalidova i samego siebie

Promocja wydarzenia ruszyła na dobre, a bohaterem jednego z najnowszych filmów został właśnie "Szpila". W piątek w mediach społecznościowych ukazało się wideo, na którym były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej stworzył idealnego zawodnika KSW.

Zdaniem Szpilki najlepszymi kopnięciami dysponuje Arkadiusz Wrzosek, najlepsze zapasy ma Adrian Bartosiński, najlepszą kondycją może pochwalić się Michał Materla, a w kategorii najlepszy parter oraz charyzma/mental "Szpila" wskazał na Mameda Khalidova. Z kolei w rubryce "najlepszy boks" Szpilka... wymienił samego siebie. Zgadzacie się z jego wyborami?