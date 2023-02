Aż pobledliśmy widząc, co stało się z Krzysztofem Radzikowskim! Wielu ten widok przerazi, niecodzienne obrazki

Krzysztof Radzikowski niejednokrotnie pokazywał już swoim fanom, że jest w stanie dokonać rzeczy naprawdę wielkich podczas swoich ćwiczeń na siłowni. Samo wypracowanie sobie takiej sylwetki, jaką prezentuje siłacz i zawodnik FAME MMA wymaga ogromnego nakładu pracy, nie mówiąc o utrzymaniu tak potężnej muskulatury. Gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV nie obija się jednak na siłowni i z dnia na dzień osiąga coraz to lepsze efekty. Jego ciało dla wielu może być powodem zazdrości, ale innych może przerazić. Szczególnie biorąc pod uwagę jeden szczegół, który natychmiast przykuł uwagę internautów.

Wystarczyło jedno zdjęcie Krzysztofa Radzikowskiego z Gogglebox TTV, żeby przerazić fanów. Ten szczegół od razu rzucił im się w oczy

Wiele gwiazd sportu doskonale zdaje sobie sprawę z potęgi mediów społecznościowych i Krzysztof Radzikowski jest jedną z nich. Siłacz, który zyskał ogromną popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV co rusz pokazuje swoim fanom, jak zmienia się jego ciało i chwali się efektami ćwiczeń. To, które pojawiło się na jego Instagramie w ostatnim czasie przykuło jednak zdecydowanie większą uwagę, a wszystko przez to, jak ciało siłacza reaguje na ogromny wysiłek. Wielu spojrzy na to z niepokojem. Zobaczcie, co stało się z Krzysztofem Radzikowskim, klikając w galerię zdjęć poniżej!