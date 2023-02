Krzysztof Radzikowski pokazał się bez koszulki i... Kibicom opadły szczęki! Nikt nie wie, co się stało

Marcin Dubiel wraca do klatki. Poznaliśmy jego rywala, ostatnio brutalnie znokautował przeciwnika na High League

Krzysztof Radzikowski to znany komentator z programu "Gogglebox TTV", w którym pojawia się razem ze swoimi kolegami ze "Strong Ekipy". W ostatnim czasie były strongman miał także okazję walczyć w oktagonie organizacji FAME MMA. Teraz Radzikowski wziął się za swoją formę i jest na redukcji. Teraz zdjął koszulkę i pokazał, jak wygląda jego ciało. Uważajcie na oczy, bo mogą wam wypaść z orbit. Nikt nie dowierzał w to, co zobaczyli!

Niesamowita metamorfoza Krzysztofa Radzikowskiego. Zobacz galerię zdjęć

Krzysztof Radzikowski opisał zdjęcie bardzo wymownymi słowami. - Suszymy dalej - napisał gwiazdor FAME MMA i programu Gogglebox TTV. Fani nie ukrywali wielkiego zaskoczenia aktualną prezencją zawodnika, który zmienił się nie do poznania.

- Zaj***sta forma! Na lato jak zejdzie na 115 kg to będzie sztos - napisał mu były rywal z FAME MMA Piotr "Bestia" Piechowiak. - Top model - napisał z kolei Nikola Milanović. - O Panie co to się stanęło - dodawała kolejna osoba w komentarzach.