Od czasu ostatniej walki Michała "Boxdela" Barona minęło już pół roku. Wtedy to jeden z szefów FAME MMA wygrał z Pawłem Jóźwiakiem na gali FAME 17. Zgodnie z zapowiedziami, Boxdel pozostał w treningu, gubiąc kolejne kilogramy oraz znacznie poprawiając swoją formę oraz sylwetkę. Wielu fanów zaczęło spekulować, że z pewnością ten niebawem znów wejdzie do klatki, gdzie będzie miał okazję zrobić użytek ze swoich mięśni i jak się okazuje, tak właśnie się stanie, co sam Baron zdradził w swoim ostatnim filmie na kanale "Boxdel" na YouTube.

Boxdel zwrócił się do swoich fanów i przekazał ważne wieści. Jeden z włodarzy FAME MMA wraca do oktagonu

Jeden z właścicieli organizacji FAME MMA postanowił zwrócić się do swoich fanów przede wszystkim z podziękowaniami, że ci cały czas go wspierają i to właśnie dzięki nim jego kariera wygląda obecnie tak, jak wygląda. Przy okazji zdradził, że nawet jeśli w pewnych momentach jest go mniej w sieci, to ma to swoje wytłumaczenie nie tylko w wielu obowiązkach służbowych, ale również w przygotowaniach do nadchodzącego starcia.

Boxdel wraca do oktagonu! Włodarz FAME MMA ujawnił te informacje zwracając się do fanów, nie zostawił złudzeń

- Też chcę podziękować, że wielu ludzi zdało sobie sprawę, że to, że jakiś kanał w danym momencie jest nieaktywny przez dłuższą chwilę, to nie oznacza, że mnie nie ma w sieci. Jeżeli nie ma mnie na "OGARZE", to jestem na "Aferkach". Później trenuję, bo szykuje mi się waleczka, więc to mnie trochę bardziej absorbuje. - zdradził Michał Baron nie ujawniając jednak na razie, z kim przyjdzie mu się spotkać w klatce. W ostatnim czasie mocno iskrzy na linii Boxdel - Amadeusz Ferrari i wielu fanów ma nadzieję na to, że to właśnie z Roślikiem niebawem zawalczy włodarz FAME MMA.