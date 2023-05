i Autor: Gromda

GROMDA 13

Co za nokaut na GROMDA 13! Bullet zgaszony po kilku sekundach, potężny cios Basque’a!

Ależ sceny na gali GROMDA 13! W pojedynku między Landerem 'Basque’ Sereyem i Bulletem doszło do bardzo potężnego nokautu, który przejdzie do historii federacji. Ledwie po kilku sekundach Bullet znalazł się w pozycji przegranej, po potężnym ciosie. Co za sceny!