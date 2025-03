Denis Załęcki strzelił z liścia znanego internautę! Aż nim zatrzęsło, jest nagranie

Załęcki spoliczkował mężczyznę na konferencji FAME. Później mocno mu się odgrażał

Konferencje federacji FAME MMA niemal zawsze niosą ze sobą wiele emocji czy kontrowersji. Nie inaczej było tym razem, choćby w momencie, gdy Nikola Milanović, ochroniarz FAME znany choćby z tego, że walczył z Mariuszem Pudzianowskim w zastępstwie Ousmane „Bombardiera” Dii, obalił Jarosława „Koziołka” Kozieła, gdy próbował rzucić się na innych uczestników wydarzenia. Ostro było także podczas face to face Denisa Labrygi z Jayem Silvą, byłym zawodnikiem KSW i UFC. Okazuje się jednak, że dużo działo się także za kulisami, a „bohaterem” tych wydarzeń, jak często ma to miejsce, był Denis Załęcki.

Bad Boy zaatakował Bątkowskiego na programie FAME 25

Po konferencji FAME Denis Załęcki rozmawiał z Mateuszem Kaniowskim. W pewnej chwili Załęcki zobaczył osobę, znaną jako „Wieszjo” - ma on prowadzić konto na X o takiej nazwie, jest znany z portalu Wykop czy ze streamów Boxdela, a także powiązany także z kontem „Fast Info” również na portalu X. „Bad Boy” gdy tylko rozpoznał wspomnianą osobę, ruszył od razu w jej kierunku i bez słowa uderzył mężczyznę otwartą dłonią w twarz. – Jeszcze raz ku**o będziesz się odzywał na temat jakiejś kobiety, to cię rozpi***le. Rozumiesz to ku**o? – odpalił się Załęcki po całym zdarzeniu. Do gry weszli ochroniarze, którzy odciągnęli Załęckiego, ale ten jeszcze w kilku zdaniach odgrażał się „Wieszjo”, argumentując przy tym, że dostał on w twarz za to, co udostępniał na portalu X. Na wspomnianym profilu o nazwie „Wieszjo” pojawiało się sporo materiałów uderzających w Załęckiego i jego dziewczynę. – Jeszcze raz coś ku**o wstawisz, to cię rozpi***le i nie przyjdziesz więcej na konferencję – wygrażał mocno podenerwowany Załęcki. Odpowiedzi spoliczkowanego mężczyzny nie było słychać na wideo, które udostępnił Kaniowski.

