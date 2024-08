"Diablo" Włodarczyk nagrał specjalne wideo po komunikacie federacji. Zaprasza na galę FAME 22. Mówi o zamieszaniu

Na kilka dni przed galą FAME 22 na PGE Narodowym okazało się, że z karty walk wypadnie jeden z pojedynków. W środowe południe federacja opublikowała komunikat dotyczący zachowania Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Były mistrz świata w boksie nie pojawił się na poniedziałkowej konferencji prasowej, co spotkało się ze sporą krytyką nie tylko ze strony kibiców, ale i samych zawodników, których zobaczymy podczas sobotniej gali. W konsekwencji FAME postanowiło usunąć "Diablo" Włodarczyka z federacji, a jego pojedynek z Jarosławem "pashaBicepsem" Jarząbkowskim nie będzie miał miejsca.

Sonda Wybierasz się na FAME MMA na PGE Narodowym? Oczywiście! Nie

Saleta i Raubo pokłócili się o walkę Adamek - Don Kasjo na FAME MMA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Diablo nie zawalczy z pashaBicepsem

- Z inicjatywy prezesa Rafała Pasternaka władze FAME podjęły decyzję o usunięciu z federacji Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Nieobecność zawodnika podczas konferencji świadczy o braku szacunku dla kibiców, rywala, wszystkich pozostałych zawodniczek i zawodników - można przeczytać w oświadczeniu federacji. Wielu kibiców pochwaliło taką decyzję FAME, ale jednocześnie zauważyło, że najbardziej poszkodowany w całym zamieszaniu jest "pashaBiceps", który przez zachowanie rywala, stracił szansę zawalczenia na PGE Narodowym.

Diablo z niespodziewanym nagraniem

Kilka godzin po oświadczeniu FAME na profilu na Instagramie "Diablo" Włodarczyka pojawiło się nagranie samego pięściarza. Dość niespodziewanie zawodnik... zaprasza na stadion i sugeruje swoją obecność. - Witam wszystkich kibiców. Jarka i swoich. Słuchajcie, jest zamieszanie wokół, ale liczy się to, co będzie 31 sierpnia, w klatce. To rozwieje wszelkie wątpliwości. Zapraszam 31 sierpnia na PGE Narodowy. Nie może was tam nie być. Do zobaczenia - powiedział "Diablo" na nagraniu.

Gala FAME 22 na PGE Narodowym odbędzie się w sobotę 31 sierpnia. Dostęp do transmisji PPV można nabyć w TYM MIEJSCU! WYSTARCZY KLIKNĄĆ.