Dominik Zadora zdemolował Don Kasjo! Wielka wojna na PRIME 5, włodarz federacji rozbity

Ewa Piątkowska wyzywa do walki Mariusza Pudzianowskiego! Szokujące wyznanie do klatki na gali PRIME 5

Od czasu ostatniej walki Kasjusza „Don Kasjo” Życińskiego minęło zaledwie kilka miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku medialny włodarz federacji PRIME SHOW MMA zmierzył się z Pawłem „Popkiem” Mikołajuwem i wygrał w drugiej rundzie. Dla Don Kasjo była to czwarta wygrana z rzędu po tym, jak wcześniej wyszedł on zwycięsko ze starcia ze ś.p. Mateuszem Murańskim, a także pokonał Marcina Wrzoska i Michała „Boxdela” Barona na jednej gali FAME 12. Tym razem Życiński postanowił skrzyżować rękawice z Dominikiem Zadorą, czyli kolejnym zawodowym sportowcem.

Don Kasjo przegrywa z Dominikiem Zadorą! Sędzia przerywa walkę, włodarz PRIME pokonany

Dominik Zadora pokazał, że ma prawdziwą siłę w rękach przede wszystkim w trzeciej rundzie, kiedy przełamał Kasjusza i doprowadził do pierwszego, a później drugiego liczenia. Po krótkiej przerwie, podczas której sędziowie opatrywali włodarz PRIME, "Japoński Drwal" znów ruszył do ataku i zmusił sędziego do przerwania walki!