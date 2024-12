FAME 23 Karta walk. Sprawdź, kto walczy na gali FAME 23 oraz jaka jest kolejność walk

FAME 23 kolejność walk. Zobacz, kto walczy na FAME 23 w sobotę, 7 grudnia

FAME MMA nie zwalnia tempa i cały czas planuje kolejne wydarzenia. Po FAME 22, które odbyło się na PGE Narodowym, federacja wróciła do nieco mniejszych aren, ale emocji wcale nie jest mniej. Teraz na FAME 23 organizacja przygotowała masę mocnych zestawień i głośnych nazwisk, nie brakuje również różnych formuł walki. Na nadchodzącym wydarzeniu, które odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie, zobaczymy walki w MMA, boksie (w małych rękawicach) oraz w K-1. Do tego dwie walki odbędą się w formule 2 na 1 – Natan Marcoń i Adrian Cios zmierzą się z z Gracjanem Szadzińskim, natomiast w walce wieczoru Alan Kwieciński będzie walczył przeciwko Amadeuszowi „Ferrariemu” Roślikowi i jemu ojcu, Dariuszowi Roślikowi. Ta ostatnia walka przeszła dużo zmian tuż przed galą. Początkowo Alan i Ferrari mieli zmierzyć się ze sobą w boksie w małych rękawicach, ale Kwieciński mocno przestrzelił z wagą i przez to doszło do zmiany – walka odbędzie się w MMA 3x3 minuty, a do tego Ferrariemu pomagać będzie jego ojciec.

Wielka zmiana w karcie walk FAME 23! Natan Marcoń i Adrian Cios znów zawalczą 2 na 1. Kosecki wypada z gali

To jednak nie będą wszystkie atrakcje. Znów zobaczymy klatkę rzymską, a w niej kogoś, kto już pokazał, że potrafi wykorzystać ciasną przestrzeń. Norman „Stormin” Parke na FAME 14 właśnie w klatce rzymskiej pokonał większego od siebie Piotra Szeligę przez TKO w 2. rundzie. Teraz zmierzy się z Makhmudem Muradovem, który jeszcze w lutym walczył w UFC, a we wrześniu na gali Oktagon 61 federacji Oktagon MMA pokonał Scotta Askhama, byłego zawodnika UFC i KSW. Warto jednak zaznaczyć, że walka ta odbędzie się nie w MMA, ale w boksie w małych rękawicach. Oprócz nich na FAME 23 zobaczymy też m.in. walkę kobiet w formule K-1, w której była szefowa CLOUTMMA Lexy Chaplin zmierzy się z Elizabeth "Lizi" Anorue, czy niezwykle ciekawe starcie Adama „AJ” Josefa z Kamilem „Taazym” Mataczyńskim. Pierwszy z nich na CLOUTMMA 5 mierzył się ze Zbigniewem Bartmanem i Kacprem Błońskim (panowie zmieniali się co rundę, Bartman wygrał z Josefem, Błoński natomiast przegrał), a Taazy wygrał milion złotych w walce wieczoru na FAME 22. Poniżej znajdziecie pełną kartę walk FAME 23.

FAME 23 KARTA WALK, KOLEJNOŚĆ WALK: