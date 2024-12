Wielka zmiana w walce wieczoru FAME 23! Ojciec Ferrariego też będzie bił się z Alanem Kwiecińskim!

Alan Kwieciński zmierzy się z Ferrarim oraz... jego ojcem!

Gala FAME 23 w łódzkiej Atlas Arenie zapowiada się niezwykle ciekawie i emocjonująco. W karcie głównej znaleźli się tacy zawodnicy jak Jakub Rzeźniczak, który niedawno na gali CLOUTMMA 5 znokautował Tomasza „Szalonego Reportera” Matysiaka, a teraz zmierzy się z Rogerem Sallą. Natan Marcoń w duecie z Adrianem Ciosem stanie naprzeciw Gracjana Szadzińskiego, a do klatki rzymskiej wróci Norman Parke i sprawdzi w niej Makhmuda Muradova, jednak tym razem nie będzie to MMA, a boks w małych rękawicach. Jedną z bohaterek gali FAME 23 będzie również Lexy Chaplin, która do niedawna występowała w CLOUTMMA i pełniła rolę włodarza tej federacji. To oczywiście tylko część walk, a fani najbardziej wyczekiwali na gorącą walkę Alana Kwiecińskiego z Amadeuszem „Ferrarim” Roślikiem. Tuż przed galą doszło jednak do niemałego zamieszania.

Już wcześniej wiadomo było, że Alan Kwieciński nie wypełnił limitu wagowego. Z tego powodu, jak podała federacja FAME MMA podczas Media Day, dojdzie do poważnej zmiany w walce wieczoru. Formuła została zmieniona z boksu w małych rękawicach na MMA, 3 rundy po 3 minuty, ale przede wszystkim Alanowi... przybędzie rywal! Ferrariemu w klatce towarzyszyć będzie jeszcze ojciec. Wydarzenie zapowiada się naprawdę gorąco, ponieważ podczas jednego z programów tata Amadeusza Ferrariego tak rzucił się na Alana, że musiała odciągać go ochrona. Teraz nie dość, że będzie mógł zmierzyć się z nim w klatce, to będzie miał wsparcie syna. - DARIUSZ ROŚLIK DOŁĄCZA DO MAIN EVENTU FAME 23. KON-SE-KWEN-CJE. Alan Kwieciński rano mocno przestrzelił limit wagowy. FAME zaproponował dwa rozwiązania – albo walka zostaje odwołana, albo Alanik przyjmuje konsekwencje na klatę… DWÓCH NA JEDNEGO. Władca Piekieł i Stary Ferrariego na wroga rodziny. TO SIĘ DZIEJE. Czas wyrównać te porachunki! Amadeusz Ferrari wejdzie do klatki razem ze swoim OJCEM. Alan Kwieciński zapowiadał, że chętnie pokona jednego i drugiego? Okazja nadarzy się szybciej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Amadeusz spełni to marzenie Alanika - czytamy w oświadczeniu FAME MMA w mediach społecznościowych.

