FAME Reborn TV gdzie oglądać Fame Reborn stream online 9.12. FAME Reborn PPV ile kosztuje? FAME Reborn LIVE w internecie dzisiaj PPV gdzie kupić?

Jan Błachowicz brutalnie przejechał się po rywalu. Nie zostawił na nim suchej nitki, zrównał go z ziemią

Nie da się powstrzymać łez po tym, co Mariusz Pudzianowski zrobił dla swojego ojca! Po takim prezencie od dziecka pękłby nawet twardziel

łzy same lecą

FAME Reborn gdzie oglądać. FAME Reborn PPV ile kosztuje gdzie kupić FAME Reborn PPV

Po raz ostatni w tym roku dojdzie do gali organizowanej przez FAME MMA. Federacja na zakończenie 2023 roku postanowiła odświeżyć kilka nazwisk, które dawno nie pokazywały się w klatce i powracają po dłuższym czasie. W tym gronie są choćby Sylwester Wardęga, czy Norman Parke. Nie zabraknie również postaci, które pojawiają się na FAME MMA po raz kolejny. W dodatku podczas FAME Rebonr debiut zanotuje polski pięściarz, Maciej Sulęcki. "Striczu" w walce z Parke zmierzy się w formule zarówno bokserskiej jak i K-1, dlatego rywalizacja może być niebywale ciekawa. Na razie nie wiadomo, co wydarzy się ze starciem Adriana Polaka z Natanem Marconiem. Podczas ważenia doszło między nimi do bójki i Marcoń doznał poważnych obrażeń nosa.

FAME Reborn stream online w internecie. FAME Reborn LIVE online

Między wspomnianymi wyżej zawodnikami jest poważny konflikt i nie brakowało wzajemnych oskarżeń i przepychanek. Jednak wielu uważa, że to co wydarzyło się podczas piątkowego ważenia nie powinno mieć miejsca. W walce wieczoru zobaczymy natomiast walkę 2x2 z udziałem Wardęgi, Goli, Fabijańskiego i Olejnika. Wieczór zapowiada się bardzo ciekawie!

FAME Reborn odbędzie się w sobotę 9 grudnia. Transmisja z gali będzie dostępna jedynie w usłudze PPV na stronie famemma.tv. Cena zaczyna się od 39,99 zł. Początek gali zaplanowano na godzinę 19:30. Relacja z FAME Reborn na żywo w Internecie na stronie sport.se.pl. Zapraszamy!