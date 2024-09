Gwiazdor FAME zawiesza karierę! Niespodziewanie poinformował o swojej decyzji, Piotr Szeliga powiedział pas. Zdradził powody

Przeżegnaliśmy się, gdy poznaliśmy plany Mariusza Pudzianowskiego. Nagranie rozeszło się po sieci. To jest niepojęte

Film opublikowany przez Sylwestra Wardęgę na dzień przed FAME 22 na PGE Narodowym wywołał ogromne poruszenie w sieci, przede wszystkim na zarzuty w kierunku Michała Barona. Influencer miał nie tylko w przeszłości wysyłać nieodpowiednie zdjęcia małoletnim, ale również niepochlebnie wypowiadać się o osobach z branży. Piotra Szeligę z kolei zaintersowały słowa, jakie "Boxdel" kierował pod adresem jego partnerki, przez co w konsekwencji ten zdecydował się zrezygnować z udziału w turnieju MMA w klatce rzymskiej na kilkanaście godzin przed samym wydarzeniem. Tomasz "Gimper" Działo poinformował później, że władze FAME nie tylko pozwoliły mu na taki ruch, ale również mają wypłacić mu całe wynagrodzenie, jakie miał zapisane w kontrakcie. Jak się okazuje, fani "Szeliego" nie będą mieli okazji oglądać go przez dłuższy czas w oktagonie, bowiem ten poinformował najpierw na swoim Instagram Stories podczas Q&A, a później w osobnym poście, że zawiesza obecnie karierę we freak fightach i ma inne priorytety biorąc pod uwagę swój wiek.

Piotr Szeliga zawiesza swoją karierę w FAME

- (...) Ja na ten moment zawieszam swoją „karierę” freakfightera. Za niecały tydzień kończę 31lat i czas wyznaczyć kolejne priorytety w życiu. Na koniec podziękuję WAM jeszcze raz za wszystko! A tym czasem w świecie freakfightów na jakiś czas usuwam się w cień. - napisał w mediach społecznościowych Szeliga nie tylko informując o swojej decyzji, ale również dziękując swoim fanom za wsparcie.

Wycofanie się z FAME 22 przyszło mu z trudem

- Na tamten moment nie umiałem postąpić inaczej i choć było na prawdę ciężko i przykro to bez wahania podjął bym tę decyzję drugi raz. Wiem, że w oczach wielu z was różnie wyglądałem ostatnimi czasy jednakże internet bardzo się różni od życia prywatnego, przynajmniej w moim przypadku (...) (pis. oryg.) - dodał "Szeli" tłumacząc, jak trudna była decyzja o wycofaniu się z historycznej gali na PGE Narodowym.