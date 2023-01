Luksusowy wypoczynek zawodnika

Hotel za tysiące złotych. Tak wypoczywa Artur Szpilka z ukochaną, luksus aż się wylewa. Jacuzzi przy łóżku

Tomasz Piechna 10:00

Artur Szpilka już niebawem wróci do treningów i możemy spodziewać jego rychłego powrotu do klatki KSW. Jest już niemal pewne, że kolejną walką Szpilki będzie pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim, choć oficjalnie jeszcze tego nie ogłoszono. Zawodnik przed powrotem do zajęć postanowił jeszcze skorzystać z meksykańskich promieni słońca i przebywa w luksusowym hotelu. Jedna noc w tym obiekcie kosztuje prawdziwe krocie.