Ale zdjęcia!

Intymne zdjęcia Marty Linkiewicz i jej partnera prosto z wanny trafiły do sieci. Pikantne fotografie gwiazdy FAME MMA

Marta Linkiewicz to jedna z największych gwiazd w świecie polskich freak-fightów. Weteranka FAME MMA cieszy się ogromną popularnością co widać choćby po liczbie śledzących jej profil na Instagramie. Niedawno doszło w jej życiu do sporej zmiany, bowiem zaczęła publicznie pokazywać zdjęcia z nowym partnerem! Znana z bardzo odważnych sesji „Linkimaster” niewiele zmieniła w tej kwestii i teraz pochwaliła się gorącymi fotkami z wanny gdzie towarzyszy jej właśnie wspomniany partner!