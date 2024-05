Jakub Rzeźniczak uderzył się w pierś. Żałuje wywiadu u Żurnalisty. "Żona Paulina się o mnie obawia" [TYLKO U NAS]

Jakub Rzeźniczak to jeden z tych polskich piłkarzy, który budzi spore kontrowersje. Było tak nawet lata temu, gdy grał w Legii Warszawa, ale zamieszanie wokół 9-krotnego reprezentanta Polski przybrało na sile za sprawą jego burzliwego życia prywatnego. To właśnie ten temat zdominował dyskusję po tym, jak 37-latek podpisał kontrakt z freak-fightową federacją CLOUTMMA. Publicznie atakowała go m.in. Marianna Schreiber, która przypominała głośne wywiady Rzeźniczaka u "Żurnalisty" i w "Dzień Dobry TVN", w których nadspodziewanie mocno wypowiadał się o relacjach z córką (a właściwie ich braku), a także byłą partnerką i matką jego dziecka. Te słowa wywołały spore oburzenie m.in. Krzysztofa Stanowskiego. Po kilku miesiącach piłkarz zgodził się przed kamerą "Super Expressu" w paru kwestiach z popularnym dziennikarzem.

Jakub Rzeźniczak mówił, że "nie ma żadnych" więzi z córką. Dotarliśmy do nieznanych zdjęć piłkarza, Inez i Eweliny Taraszkiewicz

Jakub Rzeźniczak bije się w pierś po głośnych wywiadach o córce i byłych partnerkach

- Tam Krzysiek wiele rzeczy powiedział. Miał ku temu powód, bo ten wywiad był niepotrzebny i za dużo tam faktycznie powiedziałem. Muszę się z tym zgodzić. Parę rzeczy było też nieprawdą. Mówił, że pcham się przed kamery gdzie popadnie, gdzie ja praktycznie o życiu prywatnym jedyne wywiady udzieliłem w "Dzień Dobry TVN" i u "Żurnalisty" - odniósł się do głośnego nagrania Rzeźniczak. - Żałuję tego, co wtedy powiedziałem - zaznaczył po pierwszym występie w roli freak-fightera podczas programu przed CLOUTMMA 5. Jak czuł się w nowej roli?

Jakub Rzeźniczak bez ogródek o przyczynach walki w CLOUT MMA. Oddał byłej żonie fortunę. Powiedział o wielkich pieniądzach

- Działo się mniej więcej to, czego się spodziewałem. To mnie nie zaskoczyło - wiadomo, że ta moja przeszłość jest dosyć burzliwa i kontrowersyjna. Wiedziałem, że mając w panelu panią Schreiber, będzie mnie atakować - przyznał były piłkarz m.in. Legii Warszawa, Karabachu Agdam i Wisły Płock. Większe obawy o jego freakową karierę ma obecna żona, Paulina Rzeźniczak.

Paulina Rzeźniczak obawia się o walkę męża

- Paulina cały czas przeżywa te konferencje. Pisaliśmy tutaj, jak leciał pierwszy panel, a ja siedziałem na backstage'u. I mówi: "Boże, co to są za ludzie, co tutaj się dzieje...". Oglądaliśmy też wcześniejsze programy, jak zaczęły pojawiać się propozycje. Wcześniej tego aż tak nie śledziliśmy i ciężko się to ogląda - zdradził rywal "Szalonego Reportera". Sama walka także wywołuje spore emocje u jego ukochanej.

Kim jest ukochana Jakuba Rzeźniczaka? Nie uwierzycie, czym się zajmowała zanim została jego żoną!

- Jest przekonana co do mojego charakteru, bo mnie doskonale zna, ale oczywiście, że się obawia. Podkreślałem już w kilku wywiadach, że nigdy się z nikim nie biłem. Nawet pod dyskoteką czy sklepem spożywczym. Dla mnie to coś zupełnie nowego, ale dużym plusem jest to, że jestem sportowcem i ciało jest przygotowane do ciężkiej pracy - podsumował Rzeźniczak. Całą rozmowę znajdziecie w powyższym playerze wideo.