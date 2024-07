Jan Błachowicz poinformował fanów o swojej przyszłości. Nie wytrzymał, musiał ogłosić to publicznie

Marianna Schreiber wypięła krągłe pośladki do kamery. Filmik z rozgogoloną 31-latką trafił do sieci. Fani nie wytrzymali

Ostatnie lata kariery Jana Błachowicza nie były tak udane, jak mógł oczekiwać tego sam zawodnik i jego fani. Po obronie pasa mistrzowskiego w wadze półciężkiej przed zakusami Israela Adesanyi, wydawało się, że Błachowicz będzie mógł cieszyć się tytułem jeszcze długo. Niestety, po porażce z Gloverem Teixierą w 2021 roku Błachowicz wciąż nie potrafi wrócić na odpowiednie tory – choć wygrał kolejną walkę z Aleksandarem Rakiciem, to następnie zremisował w walce o pas z Magomiedem Ankalajewem, a później przegrał z Alexem Pereirą. Po tej porażce, która miała miejsce w lipcu 2023 roku, Błachowicz do klatki póki co nie wrócił, bowiem przeszedł operację obu barków. Mimo tych wszystkich problemów „Cieszyński Książę” chce jeszcze coś udowodnić w najlepszej federacji MMA na świecie.

Na portalu X Jan Błachowicz postanowił zdradzić fanom, kiedy może wrócić do klatki. 41-latek zapowiedział, że wciąż chce walczyć i zgłosił się do UFC z prośbą o zorganizowanie walki. Z pewnością „Cieszyński Książę” chciałby rewanżu z Pereirą, ale po takiej przerwie na pewno nie będzie mógł na taki liczyć. Wszystko więc w rękach UFC i na ogłoszenie rywala Błachowicza musimy chwilę poczekać. – Obudziłem się dziś, wypiłem ulubioną kawę, wyprowadziłem psa na spacer, pobawiłem się z Janem juniorem. Niby normalny dzień, ale coś się zmieniło. Zadzwoniłem do UFC. Powiedziałem: zaplanujcie mi walkę na grudzień. Czuję, że wróciła moja dawna wersja. Powróciłem – napisał Błachowicz w mediach społecznościowych.