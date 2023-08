Jan Błachowicz zdjął większość ubrań i szczerze to przyznał. Kibice zwrócili uwagę tylko na jedną część ciała, nie mieli oporów

Daniel Omielańczuk chce cierpienia Denisa Załęckiego. Brutalnie go podsumował, nie hamował się z niczym

Jan Błachowicz będzie musiał zaczekać na swoją szansę na odzyskanie pasa w kategorii półciężkiej. Był bliski walki o tytuł mistrzowski, ale w ostatniej walce na UFC uległ Alexowi Pereirze. Pojedynek był wyrównany i o wszystkim zadecydowali sędziowie, którzy wskazali na zwycięstwo Brazylijczyka. Werdykt wzbudził sporo kontrowersji, bo większość kibiców uważało, że to Błachowicz wygrał. Decyzja sędziów jest jednak nie do podważenia.

Błachowicz w wadze ciężkiej? Zawodnik podgrzewa atmosferę

Po ostatniej porażce pojawiły się głosy, że reprezentant Polski może zdecydować się na zmianę kategorii wagowej i przejście o poziom wyżej. Co więcej, mówi się nawet o potencjalnym rywalu. Ty miałby być Tom Aspinall, który niedawno pokonał innego Polaka, Marcina Tyburę. Sam Błachowicz postanowił podgrzać plotki jednym wpisem w mediach społecznościowych.

Były mistrz UFC w wadze półciężkiej opublikował zdjęcie w stroju kąpielowym i pokazał muskulaturę. Sam zaznaczył jednak, że do poprawy są... łydki. - Dotyram łydki i mogę się przenieść do ciężkiej - napisał Błachowicz. Fani nie mieli oporów, aby komentować zdjęcie i przyznali, że jeśli Jon Jones poradził sobie ze szczuplejszymi nogami w ciężkiej, to i Błachowicz da sobie radę.