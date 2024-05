Droga Pogoni Szczecin i Wisły Kraków na PGE Narodowy. Kto wygra finał Pucharu Polski?

Marek Papszun wróci do Rakowa? Co za doniesienia! Dziennikarz nie ma cienia wątpliwości, to naprawdę jest możliwe!

Pogoń awansowała do finału po raz czwarty w historii. Jednak nigdy go nie zdobyła. Trzy poprzednie finały kończyły się porażkami. Na drodze do finału Portowcy mieli czterech rywali, z dwoma mierzyli się na wyjeździe (Podbeskidzie, Lech). Musieli napracować się, bo mają za sobą trzy dogrywki. Cegiełkę do awansu dołożył Kamil Grosicki. Kapitan trafiał w meczach z Podbeskidziem i Górnikiem Zabrze.

Dla Wisły to będzie jedenasty finał. Wygrała cztery z nich. Czy będzie piąty triumf? Rozegrała pięć meczów, wszystkie u siebie. Najbardziej dramatyczny mecz na drodze na PGE Narodowy był ćwierćfinał z Widzewem Łódź. O wszystkim zadecydowała dogrywka. W rozgrywkach pucharowych trzy gole dla Białej gwiazdy strzelił Angel Rodado. Hiszpan zdobywał bramki w starciach z Polonią Warszawa, Stalą Rzeszów i Widzewem. Trafi także w finale z Pogonią?

Tak Pogoń wywalczyła awans do finału:

* 1/16 finału: Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0

* 1/8 finału: Górnik Zabrze 2:1 (po dogrywce)

* 1/4 finału: Lech Poznań 1:0 (po dogrywce)

* 1/2 finału: Jagiellonia Białystok 2:1 (po dogrywce)

Tak Wisła wywalczyła awans do finału:

* I runda (1/32 finału): Lechia Gdańsk 2:1 (po dogrywce)

* 1/16 finału: Polonia Warszawa 3:0

* 1/8 finału: Stal Rzeszów 4:1

* 1/4 finału: Widzew Łódź 2:1 (po dogrywce)

1/2 finału: Piast Gliwice 2:1

