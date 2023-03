i Autor: Instagram/joannajedrzejczyk Joanna Jędrzejczyk

Deklaracja JJ

Joanna Jędrzejczyk nie zostawiła wątpliwości, co do występu w KSW. Dosadne słowa mistrzyni, to koniec nadziei?

Joanna Jędrzejczyk ostatni raz w oktagonie pojawiła się w czerwcu 2022 roku, kiedy to skrzyżowała rękawice z Weili Zhang. Po porażce ogłosiła zakończenie kariery w mieszanych sztukach walki, choć wciąż nie jest wykluczone, że wróci do klatki. Dużo mówiło się o możliwej walce w KSW. Sama Joanna Jędrzejczyk stanowczo wypowiedziała się na temat występu w polskiej federacji.