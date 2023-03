Juras pokazał zdjęcie z dzieciństwa. Nie zawsze był łysy! Nie potraficie sobie go takiego wyobrazić

Sarius zdecydował się na potężną zmianę w wyglądzie! Porównania sypały się jak z rękawa. Aż trudno uwierzyć, że to on

Czas pędzi nieubłaganie. Wielu fanom MMA ciężko będzie w to uwierzyć, ale Łukasz „Juras” Jurkowski ma już 42 lata! Z okazji tego dnia ikona KSW i sportów walki w Polsce postanowiła się pochwalić zdjęciem sprzed wielu lat. Dziś kibice kojarzą go jako łysego wojownika. Okazuje się jednak, że przed laty… miał włosy! Dla wielu może być to szok, ale były one całkiem bujne. Pod zdjęciem pojawiło się wiele życzeń urodzinowych – także od gwiazd sportu.

„Juras” pokazał zdjęcie z dzieciństwa w urodziny

Łukasz „Juras” Jurkowski opublikował fotografię w stroju w serduszka i kropki. Wielki uśmiech pojawił się na jego twarzy. - 42! Dziękuję za wszystkie życzenia – napisał w opisie zawodnik KSW.

W komentarzach było dużo życzeń. - Sto lat! Zdrówka – napisał Marcin Wasilewski. - Najlepszego! Jesteś kozak – dodał Ariel Borysiuk. - Wszystkiego NAJ! Dużo zdrowia i niezapomnianych chwil w życiu – napisał Michał Karmowski.

Łukasz „Juras” Jurkowski – bilans walk

Łukasz „Juras” Jurkowski walczył 29-krotnie w klatce do MMA. Jurkowski wygrał siedemnaście pojedynków, dwunastokrotnie przegrywał. Ostatni pojedynek toczył z Mariuszem Pudzianowskim na gali KSW 61 w czerwcu 2021 roku.

