Kamila Wybrańczyk nareszcie ujawniła to o związku z Arturem Szpilką. Intymne nagranie. Nie uwierzycie, co postanowiła dla niego zrobić

Szpilka i Wybrańczyk chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym w sieci. Zdjęcia z wakacji, wyjść do restauracji, wspólnych treningów czy zajęć domowych są na porządku dziennym w ich mediach społecznościowych. Tym razem jednak ukochana zawodnika KSW pochwaliła się na Instagramie niezwykłą pamiątką.

Piękny album dla Artura Szpilki od jego ukochanej Kamili Wybrańczyk

- Zrobiłam kiedyś Arturowi, jak się poznaliśmy, taki album. Jak jeszcze jakieś dupencje chciały mi go wyrwać. Pozdrawiam was serdecznie lachony, wiem, że mnie oglądacie. Wygrałam z wami - powiedziała Wybrańczyk.

i Autor: instagram.com/kamiszkolandia Album dla Artura Szpilki

Na albumie widnieje data 10 czerwca 2011 roku. W środku można zobaczyć pierwsze wspólne zdjęcie pary, miłosne wyznania Wybrańczyk oraz listę rzeczy do zrobienia. Na liście widnieją takie pozycje jak: "spędzić całą noc na plaży", "pocałować się pod wieżą Eiffla", "zwiedzić wspólne Włochy, Wenecję oraz Tajlandię" czy "uciekać razem przed policją, a co najważniejsze, nie dać się złapać".

i Autor: instagram.com/kamiszkolandia Album dla Artura Szpilki

Jak już wspomnieliśmy, w środku nie brakuje pięknych słów napisanych przez Wybrańczyk o miłości do Szpilki. "To dzięki Tobie czuję się najszczęśliwszą i najbardziej kochaną kobietą na świecie!", "Dla mojego skarbka, który wniósł mnóstwo pozytywnej energii i miłości do mojego życia. Dziękuję", "Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa, a ja kocham Twoje głupie minki. Bardzo namieszałeś w mojej głowie" - to tylko kilka wpisów z albumu.