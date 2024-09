Krzysztof Rutkowski będzie walczył ze Zbigniewem Stonogą! Marianna Schreiber nie ma wątpliwości, to sądzi o walce!

Don Kasjo wywołany do tablicy reaguje na film Sylwestra Wardęgi! Ujawnił historię sprzed lat. Mocne słowa o Boxdelu

Będziemy świadkami bardzo ciekawego starcia na gali Clout MMA! Detektyw Krzysztof Rutkowski zmierzy się ze Zbigniewem Stonogą w gali freak-fightowej, a ich walce towarzyszy wiele emocji. O starciu postanowiła powiedzieć była partnerka polityka Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera, a także aktywna zawodniczka sztuk walki - Marianna Schreiber, która uważa wprost, że dojrzały wiek zawodników nie może ich skreślać w starciu.

Marianna Schreiber o pojedynku Stonogi z Rutkowskim. Nie skreśla zawodników

O samym pojedynku Stonogi i Rutkowskiego jest głośno nie tylko ze względu na kontrowersje, jakie wywołują postacie, ale także przez ich wiek. Stonoga ma 49 lat, a Rutkowski 64. Jak mówi Schreiber, cytowana przez portal "JastrząbPost", nie można skreślać zawodników przez to, jak zaawansowany jest ich wiek.

- Uważam, że nie można generalizować. Są osoby, w wieku 40 lat będące wrakami człowieka, a są osoby po 50, które się świetnie trzymają, są zdrowe i zdolne do uprawiania sportu. Bernard Hopkins został mistrzem świata w boxie w wieku 49 lat. Myślę zatem, że to sprawa mocno indywidualna - mówi zawodniczka freak-fightów Marianna Schreiber.

Co o walce mówi sam Rutkowski? Uważa, że warunkiem jego przejścia do sportów walki jest fakt tego, w jakim tonie Zbigniew Stonoga odnosił się do małżonki byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

- Motywem walki (...) jest to, że ubliżał wielokrotnie Patrycji Koteckiej, żonie Zbigniewa Ziobry, a dżentelmen tak się zachowywać nie powinien. Będę musiał go za to zlać. Znam ją osobiście i mam o niej bardzo dobre zdanie - mówił Rutkowski dla cozatydzien.tvn.pl.