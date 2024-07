KSW 96 KARTA WALK Kolejność walk na gali KSW 96 kto walczy? Gala KSW 96 dzisiaj 20.07.2024 karta walk

Sonda Czy Salahdine Parnasse to najlepszy zawodnik w KSW? Tak Nie, są od niego lepsi Trudno powiedzieć

Walka wieczoru o pas mistrzowski wagi średniej KSW: 83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak #C (83,7 kg/184 lb) vs. Damian Janikowski #3 (83,9 kg/185 lb)

52,2 kg/115 lb: Maria Silva (52,5 kg/116 lb) vs. Ewelina Woźniak (52,5 kg/116 lb)

83,9 kg/185 lb: Radosław Paczuski #7 (84,4 kg/186 lb) vs. Kacper Karski (83,5 kg/184 lb)

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (57,1 kg/126 lb) vs. Sandra Succar (57,8 kg/127 lb)

72 kg/159 lb: Maciej Kazieczko #8 (71,9 kg/159 lb) vs. Welisson Paiva (? kg/? lb)

70,3 kg/155 lb: Bartłomiej Kopera (70,8 kg/156 lb) vs. Dawid Śmiełowski (70,8 kg/156 lb)

120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (116,6 kg/257 lb) vs. Denis Górniak (118,1 kg/260 lb)

65,8 kg/145 lb: Michał Domin (66,3 kg/146 lb) vs. Isai Ramos (67,2 kg/148 lb)

Hugo Deux vs. Adam Brysz

Fani sportów walki od tygodni zacierali ręce na myśl o lipcowej gali KSW 96, która odbędzie się w Sport Arenie w Łodzi. Na karcie walk nie brakuje bowiem dużych nazwisk, a tuż przed samym wydarzeniem nie zabrakło z kolei zwrotów akcji i szokujących akcentów. Podczas oficjalnej ceremonii ważenia aż trzech zawodników nie zmieściło się w ustalonym limicie, co doprowadziło m.in. do zmiany rywala dla Hugo Deuxa. Zamiast Nicolae Bivola, który miał się z nim zmierzyć i odmówił po przestrzeleniu wagi przez Francuza, swoją gotowość do walki zgłosił Adam Brysz. Co więcej, również rywalka Karoliny Owczarz, Sandra Succar nie zmieściła się w limicie, jednak to nie było przyczyną odwołania walki. Jak poinformował Wojsław Rysiewski, Sandra Succar dostała rankiem w dniu gali zapalenia pęcherza i lekarze nie dopuścili ją do starcia. Karolinie Owczarz zostały przedstawione nazwiska potencjalnych innych rywalek, ale ta odmówiła i nie zawalczy na KSW 96. Największą uwagę kibiców może, jak w większości przypadków, przyciągać walka wieczoru. Urzędujący mistrz kategorii średniej, Paweł Pawlak będzie bronić tytułu w starciu z Damianem Janikowskim.